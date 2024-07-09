"У меня лучшие работники": шефу пришлось выйти на трассу в бюстгальтере из кокосов и юбке

Водители, проезжающие мимо, смотрели на мужчину довольно растерянно, но многие сигналили, махали руками и смеялись.

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Брайан Лах в прошлом году стал генеральным директором компании Applied Industrial Technologies и сразу начал внедрять новый стиль в управлении. Он знал, что хочет сохранить веселую энергетику внутри коллектива, но при этом стимулировать подчиненных к развитию. Об этом пишет издание M Live.

В июне отдел продаж компании перевыполнил свой план на 25% по сравнению с прошлым годом. Чтобы отпраздновать это событие, Лах, как и обещал, вышел и около часа простоял вдоль одной из трасс городка Блэкмен. Он был в травяной юбке и бюстгальтере из кокосов, держа в руках плакат с надписью "У меня лучшие работники в мире".

Водители, проезжающие мимо, смотрели на мужчину довольно растерянно, но многие сигналили, махали руками и смеялись.

Брайан Лах вышел и около часа простоял вдоль одной из трасс городка Блэкмен Фото: M Live

По словам сотрудников Applied Industrial Technologies, все началось с предложения Лаха в случае перевыполнения рабочего плана подержать курьезную табличку у дороги, но впоследствии его идею немного "усовершенствовали".

Представитель отдела обслуживания клиентов и внутренних продаж Майк Скотт признается, что сама мысль о том, как их шеф наденет этот смешной костюм, мотивировала персонал компании к упорной работе.

"Достижение цели требует командных усилий. Это не сработает, если каждый не сыграет свою роль. Мы здесь для того, чтобы сделать работу веселее", — добавил Лах, который вынашивал эту идею для стимулирования подчиненных еще с прошлого года.

Лах надел юбку и бюстгальтер из кокосов. Фото: M Live

Сотрудники думали, что Лах не пойдет на это, но для него было делом чести надеть костюм и показать публике, что у него лучшие работники.

Кроме того, каждую пятницу он проводит случайные жеребьевки, чтобы позволить кому-то уйти домой раньше.

"Мне нравится, что он непреклонен, но справедлив. Знаем, чего хочет от нас начальник, и можем выполнять работу так, как считаем нужным", — заявил менеджер по работе с клиентами Ричард Джексон.

Сотрудники компании думали, что Лах не решится пойти на такой шаг Фото: M Live

Напомним, недавно на удивительных островах Скилли (Великобритания) была объявлена вакансия с заработной платой более 110 000 фунтов стерлингов (5,6 млн грн). Местная община ищет врача общей практики, который будет работать на пяти островах, оказывая медицинскую помощь 2 500 жителям. Претенденту придется сотрудничать в команде со штатным терапевтом, врачом-психиатром и медсестрами.

Кроме того, в живописном городе Тоберморе, что на шотландском острове Малл, объявлен набор на должность пекаря. Успешный кандидат, среди прочего, сможет проживать в двухкомнатной квартире.