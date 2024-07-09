"У мене найкращі працівники": шефу довелось вийти на трасу в бюстгальтері з кокосів та спідниці

Водії з автомобілів, що проїжджали повз, дивились на чоловіка досить розгублено, але багато хто сигналив, махав руками та сміявся.

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Браян Лах торік став генеральним директором компанії Applied Industrial Technologies й відразу почав запроваджувати новий стиль в управлінні. Він знав, що хоче зберегти веселу енергетику всередині колективу, але водночас спонукати підлеглих до розвитку. Про це пише видання M Live.

У червні відділ продажів компанії перевиконав свій план на 25% порівняно з минулим роком. Аби відсвяткувати цю подію, Лах, як і обіцяв, вийшов та близько години простояв обабіч однієї з трас містечка Блекмен. Він був у трав'яній спідниці та бюстгальтері з кокосів, тримаючи в руках плакат із написом "У мене найкращі працівники у світі".

Водії з автомобілів, що проїжджали повз, дивились на чоловіка досить розгублено, але багато хто сигналив, махав руками та сміявся.

Браян Лах вийшов та близько години простояв обабіч однієї з трас містечка Блекмен Фото: M Live

За словами співробітників Applied Industrial Technologies, все почалося з пропозиції Лаха у випадку перевиконання робочого плану потримати курйозну табличку біля дороги, але згодом його ідею трохи "удосконалили".

Представник відділу обслуговування клієнтів та внутрішніх продажів Майк Скотт зізнається, що сама думка про те, як їхній шеф вдягне цей смішний костюм, мотивувала персонал компанії до наполегливої роботи.

"Досягнення мети вимагає командних зусиль. Це не спрацює, якщо кожен не зіграє свою роль. Ми тут для того, щоб зробити працю веселішою", — додав Лах, який виношував цю ідею для стимулювання підлеглих ще з минулого року.

Лах одягнув спідницю та бюстгальтер з кокосів Фото: M Live

Співробітники думали, що Лах не наважиться піти на такий крок, але для нього було справою честі вдягнути костюм й показати публіці, що у нього найкращі працівники.

Крім того, щоп’ятниці він проводить випадкові жеребкування, щоб дозволити комусь піти додому раніше.

"Мені подобається, що він непохитний, але справедливий. Знаємо, чого хоче від нас начальник, й можемо виконувати роботу так, як вважаємо за потрібне", — заявив менеджер по роботі з клієнтами Річард Джексон.

Співробітники компанії думали, що Лах не наважиться піти на такий крок Фото: M Live

Нагадаємо, нещодавно на дивовижних островах Скіллі (Велика Британія) було оголошено вакансію із заробітною платою понад 110 000 фунтів стерлінгів (5,6 млн грн). Місцева громада шукає лікаря загальної практики, який працюватиме на п'яти островах, надаючи медичну допомогу 2 500 мешканцям. Претенденту доведеться співпрацювати у команді зі штатним терапевтом, лікарем-психіатром та медсестрами.

Крім того, у мальовничому місті Тоберморі, що на шотландському острові Малл, оголошено набір на посаду пекаря. Успішний кандидат, серед іншого, зможе проживати у двокімнатній квартирі.