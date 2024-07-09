Больше никакой пены: блогерка считает, что люди все время неправильно наливали газировку

Тейлор Уотсон показала, как нужно наполнять стакан, чтобы в нем не было пены. Многие пользователи были удивленны, увидев ее необычный способ.

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Создательница контента Тейлор Уотсон, считает, что люди всю жизнь наливали газированные напитки неправильно. В одном из своих роликов в TikTok девушка показала, как нужно наполнять стакан, чтобы в нем не было пены.

Тейлор Уотсон надевает стакан на открытую бутылку Coca Cola и опрокидывает ее вверх дном. Затем блогерка позволяет напитку немного вытечь из сосуда и постепенно поднимает его по мере наполнения стакана. Благодаря этому методу вы не получаете много пены на верхушке.

С тех пор как Тейлор поделилась видео, оно стало вирусным и набрало 14,8 млн просмотров.

Многие люди признались, что делают то же самое, но посоветовали другим очистить бутылку, прежде чем пробовать.

"На самом деле это очень умно", "Это правильный способ для того, чтобы наливать пиво Гиннес", "Сделал это на вечере покера. Люди были поражены. Я знаю это с детства", "Вот на что нужно обратить внимание в школах", — писали они.

Несколько человек также отметили, что есть и другие способы эффективно наливать напитки.

"Я просто наклоняю стакан и наливаю", "Я всегда наливаю сбоку. Может быть, это потому, что я привык наливать пиво", — добавили они.

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