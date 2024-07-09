Більше ніякої піни: блогерка вважає, що люди весь час неправильно наливали газовану воду

Тейлор Вотсон показала, як потрібно наповнювати склянку, щоб у ній не було піни. Багато користувачів були здивовані, побачивши її незвичайний спосіб.

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Творець контенту Тейлор Вотсон, вважає, що люди все життя наливали газовані напої неправильно. В одному зі своїх роликів у TikTok дівчина показала, як потрібно наповнювати склянку, щоб у ній не було піни.

Тейлор Вотсон надягає склянку на відкриту пляшку Coca Cola і перекидає її догори дном. Потім блогерка дає змогу напою трохи витекти з посудини і поступово піднімає його в міру наповнення склянки. Завдяки цьому методу ви не отримуєте багато піни на верхівці.

Відтоді як Тейлор поділилася відео, воно стало вірусним і набрало 14,8 млн переглядів.

Багато людей зізналися, що роблять те саме, але порадили іншим очистити пляшку, перш ніж пробувати.

"Насправді це дуже розумно", "Це правильний спосіб для того, щоб наливати пиво Гіннесс", "Зробив це на вечорі покеру. Люди були вражені. Я знаю це з дитинства", "Ось на що потрібно звернути увагу в школах", — писали вони.

Кілька людей також зазначили, що є й інші способи ефективно наливати напої.

"Я просто нахиляю склянку і наливаю", "Я завжди наливаю збоку. Можливо, це тому, що я звик наливати пиво", — додали вони.

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