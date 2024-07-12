Без людей и цивилизации: женщина поселилась в пожарной будке посреди дремучего леса (фото)

В крошечном жилище женщины, построенном в 1965 году на месте смотровой площадки, есть кухня, две кровати и рабочее место.

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34-летняя Кортни Макинтош поселилась в крошечной будке размером 4х4 метра в дебрях Национального леса Санта-Фе (Нью-Мексико, США) после того, как устроилась на новую работу — пожарного надзирателя. О том, как проходит ее типичный день, пишет издание Daily Mail.

Кортни работает с 8 утра до 6 вечера, получая 16 долларов в час. В ее профессиональные обязанности входит наблюдение за погодными условиями — температурой воздуха, влажностью и облачностью.

34-летняя Кортни Макинтош Фото: SWNS

В крошечном жилище женщины, построенном в 1965 году на месте смотровой площадки, есть кухня, две кровати и рабочее место. Туда подведено электричество, но нет водопровода, поэтому надзирательнице приходится наполнять резервуары с водой на станции рейнджеров, которая находится чуть больше часа езды оттуда. Ближайшие магазины также расположены довольно далеко — в 35 милях, поэтому поход за продуктами задача не из простых.

Кортни живет в пожарной будке Фото: SWNS

В свободное время Макинтош развлекает себя пешими прогулками, чтением и прослушиванием подкастов. Иногда она берет выходной, чтобы встретиться со своим 36-летним бойфрендом Майклом. Чтобы было легче справиться с одиночеством, компанию американке составил верный компаньон — пес, которого зовут Капитан Пепперони.

В свободное время Макинтош развлекает себя пешими прогулками, чтением и прослушиванием подкастов Фото: SWNS

"Мне очень нравится уединяться и восстанавливать связь с землей. Просыпаюсь каждый день около 6:00-6:30 утра, готовлю кофе и быстро проверяю, ничего ли не случилось. Примерно в 9:30 фиксирую погоду — в мои обязанности входит мониторинг температуры воздуха, влажности, облачности и осадков. Остаток дня провожу в наблюдении за окружающей средой. Если замечаю дым, то немедленно вызываю пожарных", — рассказывает Кортни.

В будке есть все необходимое для жизни Фото: SWNS В будке есть все необходимое для жизни Фото: SWNS

В роли пожарного надзирателя американка будет работать до сентября 2025 года. Прежде чем получила предложение работы, она дважды откликалась на вакансию.

В домике есть электричество, но нет водоснабжения Фото: SWNS

Напомним, недавно на удивительных островах Скилли (Великобритания) была объявлена вакансия с заработной платой более 110 000 фунтов стерлингов (5,6 млн грн). Местная община ищет врача общей практики, который будет работать на пяти островах, оказывая медицинскую помощь 2 500 жителям. Претенденту придется сотрудничать в команде со штатным терапевтом, врачом-психиатром и медсестрами.

Кроме того, в живописном городе Тоберморе, что на шотландском острове Малл, объявлен набор на должность пекаря. Успешный кандидат, среди прочего, сможет жить в двухкомнатной квартире.