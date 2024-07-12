Без людей та цивілізації: жінка поселилась у пожежній будці посеред дрімучого лісу (фото)

У крихітній оселі жінки, збудованій в 1965 році на місці оглядового майданчика, є кухня, два ліжка та робоче місце.

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34-річна Кортні Макінтош оселилася у крихітній будці розміром 4х4 метри у нетрях Національного лісу Санта-Фе (Нью-Мексико, США) після того, як влаштувалася на нову роботу — пожежного наглядача. Про те, як проходить її типовий день, пише видання Daily Mail.

Кортні працює з 8 ранку до 6 вечора, отримуючи 16 доларів на годину. В її професійні обов’язки входить спостереження за погодними умовами — температурою повітря, вологістю та хмарністю.

34-річна Кортні Макінтош Фото: SWNS

У крихітній оселі жінки, збудованій в 1965 році на місці оглядового майданчика, є кухня, два ліжка та робоче місце. Туди підведена електрика, але немає водопроводу, тож наглядачці доводиться наповнювати резервуари з водою на станції рейнджерів, що знаходиться трохи більше години їзди звідти. Найближчі магазини також розташовані досить далеко — за 35 миль, тому похід за продуктами завдання не з простих.

Кортні живе у пожежній будці Фото: SWNS

У вільний час Макінтош розважає себе пішими прогулянками, читанням і прослуховуванням подкастів. Іноді вона бере вихідний, щоб зустрітися зі своїм 36-річним бойфрендом Майклом. Щоб було легше впоратися з самотністю, компанію американці склав вірний компаньйон — пес, якого звуть Капітан Пеппероні.

У вільний час Макінтош розважає себе пішими прогулянками, читанням і прослуховуванням подкастів Фото: SWNS

"Мені дуже подобається усамітнюватися й відновлювати зв'язок із землею. Прокидаюся щодня близько 6:00-6:30 ранку, готую каву та швидко перевіряю, чи нічого не сталося. Приблизно о 9:30 фіксую погоду — в мої обов'язки входить моніторинг температури повітря, вологості, хмарності та опадів. Решту дня проводжу в спостереженні за навколишнім середовищем. Якщо помічаю дим, то негайно викликаю пожежників", — розповідає Кортні.

У будці є все необхідне для життя Фото: SWNS У будці є все необхідне для життя Фото: SWNS

У ролі пожежного наглядача американка працюватиме до вересня 2025 року. Перш ніж отримала пропозицію роботи, вона двічі відгукувалась на вакансію.

У будиночку є електрика, але немає водопостачання Фото: SWNS

Нагадаємо, нещодавно на дивовижних островах Скіллі (Велика Британія) було оголошено вакансію із заробітною платою понад 110 000 фунтів стерлінгів (5,6 млн грн). Місцева громада шукає лікаря загальної практики, який працюватиме на п'яти островах, надаючи медичну допомогу 2 500 мешканцям. Претенденту доведеться співпрацювати у команді зі штатним терапевтом, лікарем-психіатром та медсестрами.

Крім того, у мальовничому місті Тоберморі, що на шотландському острові Малл, оголошено набір на посаду пекаря. Успішний кандидат, серед іншого, зможе проживати у двокімнатній квартирі.