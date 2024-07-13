Невеста запрещает 5-летней сестре участвовать в свадьбе из-за влюбленности в ее жениха

Женщина рассказала, что они с женихом всегда присматривали за ее братьями и сестрами после школы. Однако после того как он сделал ей предложение, девочка по имени Иви начала вести себя странно.

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Свадьбы без детей с годами становятся все более распространенным явлением, но одна невеста решила запретить своей младшей сестре участвовать в своей свадьбе по необычной причине. Об этом девушка с ником flowergirltherapy рассказала на популярном форуме Reddit.

Женщина рассказала, что она была старшей из своих братьев и сестер, и они с женихом всегда присматривали за ними после школы, иногда оставаясь с ними на ночь. Однако после того как он сделал ей предложение, двое старших братьев и сестер были очень рады за них, а ее пятилетняя сестра Иви — нет.

"Она начала плакать и бить меня, потому что хотела выйти за него замуж, а если я выйду за него, то она не сможет. Малышка отказывалась разговаривать со мной почти неделю. Сейчас с ней в основном все в порядке, но она злится на меня и начинает плакать и бить меня каждый раз, когда видит, что я его целую", — написала она.

Изначально планировалось, что Иви будет рядом с невестой на свадьбе, но из-за ее недавнего поведения девушка передумала. Рассказав отцу о своих опасениях, она сказала ему, что младшей сестре не разрешат присутствовать на церемонии, если она не начнет посещать терапию.

"Он говорит, что ей не нужна терапия, что она просто пятилетний ребенок, влюбленный в моего жениха, что я слишком остро реагирую и что она не простит мне, если я исключу ее из числа участников свадьбы", — пишет flowergirltherapy.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Невеста также пояснила, что терапия — это крайняя мера, и она, и ее жених пытались поговорить с Иви и все объяснить девочке.

"Мы испробовали все. Мы говорили о ее поведении, о ее чувствах, о том, что то, что она делает, неприемлемо, что мой жених все еще будет в ее жизни, но ничего не помогло", — добавила она.

После публикации многие написали в комментариях, что невеста не должна позволять этой ситуации влиять на ее свадьбу и что ее родителям следует больше контролировать поведение Иви:

"Естественно, отец, который позволяет своей взрослой дочери взять на себя 50 процентов опеки над детьми-подростками, будет игнорировать проблемы поведения, когда терапия абсолютно оправдана";

"Очевидно, что за этим стоит нечто большее, чем эта история, но независимо от этого вы не должны позволять себе ничего, что может сорвать вашу свадьбу";

"Ей пять лет, и она не может выразить словами то, что, вероятно, очень смущает ее — ее собственные родители, похоже, не любят ее, а вы и ваш жених заботитесь о ней, и она хочет больше любви и привязанности от вашего жениха";

"Ей определенно нужна терапия, а ее родители должны сделать шаг вперед и заполнить очевидный пробел, который существует. Вам и вашему жениху нужно отступить и меньше времени проводить с детьми. Их родители должны воспитывать своих детей".

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