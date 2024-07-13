Наречена забороняє 5-річній сестрі брати участь у весіллі через закоханість у її нареченого

Жінка розповіла, що вони з нареченим завжди доглядали за її братами та сестрами після школи. Однак після того як він зробив їй пропозицію, дівчинка на ім'я Іві почала поводитися дивно.

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Весілля без дітей з роками стають дедалі поширенішим явищем, але одна наречена вирішила заборонити своїй молодшій сестрі брати участь у своєму весіллі з незвичайної причини. Про це дівчина з ніком flowergirltherapy розповіла на популярному форумі Reddit.

Жінка розповіла, що вона була найстаршою зі своїх братів і сестер, і вони з нареченим завжди наглядали за ними після школи, іноді залишаючись з ними на ніч. Однак після того як він освідчився їй, двоє старших братів і сестер були дуже раді за них, а її п'ятирічна сестра Іві — ні.

"Вона почала плакати і бити мене, бо хотіла вийти за нього заміж, а якщо я вийду за нього, то вона не зможе. Крихітка відмовлялася розмовляти зі мною майже тиждень. Зараз із нею здебільшого все гаразд, але вона злиться на мене і починає плакати і бити мене щоразу, коли бачить, що я його цілую", — написала вона.

Спочатку планувалося, що Іві буде поруч із нареченою на весіллі, але через її недавню поведінку дівчина передумала. Розповівши батькові про свої побоювання, вона сказала йому, що молодшій сестрі не дозволять бути присутньою на церемонії, якщо вона не почне відвідувати терапію.

"Він каже, що їй не потрібна терапія, що вона просто п'ятирічна дитина, закохана в мого нареченого, що я занадто гостро реагую і що вона не пробачить мені, якщо я вилучу її з числа учасників весілля", — пише flowergirltherapy.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Наречена також пояснила, що терапія — це крайній захід, і вона, і її наречений намагалися поговорити з Іві та все пояснити дівчинці.

"Ми випробували все. Ми говорили про її поведінку, про її почуття, про те, що те, що вона робить, неприйнятно, що мій наречений все ще буде в її житті, але нічого не допомогло", — додала вона.

Після публікації багато хто написав у коментарях, що наречена не повинна дозволяти цій ситуації впливати на її весілля, і що її батькам слід більше контролювати поведінку Іві:

"Природно, батько, який дозволяє своїй дорослій доньці взяти на себе 50 відсотків опіки над дітьми-підлітками, ігноруватиме проблеми поведінки, коли терапія абсолютно виправдана";

"Очевидно, що за цим стоїть щось більше, ніж ця історія, але незалежно від цього ви не повинні дозволяти собі нічого, що може зірвати ваше весілля";

"Їй п'ять років, і вона не може висловити словами те, що, ймовірно, дуже бентежить її — її власні батьки, схоже, не люблять її, а ви і ваш наречений піклуєтеся про неї, і вона хоче більше любові і прихильності від вашого нареченого";

"Їй безумовно потрібна терапія, а її батьки мають зробити крок уперед і заповнити очевидну прогалину, що існує. Вам і вашому нареченому потрібно відступити й менше часу проводити з дітьми. Їхні батьки повинні виховувати своїх дітей".

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Також стало відомо, що дружка кинула наречену в салоні після того, як дізналася, що та над нею насміхається. Дівчина звернулася за порадою до користувачів соціального форуму після того, як дізналася, що її подруги обговорюють її за спиною.