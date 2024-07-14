Начальника оштрафовали на $33 тысячи: он намеренно кашлял на свою подчиненную (фото)

По словам потерпевшей, "ужасное" отношение ее бывшего босса привело к тому, что она стала нервной и теперь не может никому доверять.

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62-летнего британского бизнесмена Дэвида Дэвиса, владельца дилерского центра Cawdor Cars в Уэльсе, оштрафовали на $33 тысячи за то, что он намеренно кашлял на свою подчиненную с инвалидностью во время пандемии коронавируса. Об этом пишет издание Wales Online.

Бывшая сотрудница компании, имя которой не разглашается, подала иск в суд и доказала, что подверглась дискриминации, связанной с инвалидностью, а также была уволена безосновательно.

По словам истицы, "ужасное" отношение ее бывшего босса в 2020 году привело к тому, что она стала "нервной" и теперь не может никому доверять.

"Он знал о состоянии моего здоровья, в частности ослабление иммунной системы из-за приема лекарств, и умышленно кашлял прямо в лицо. Я достаточно мягкий человек, но не глупый. Мне многое приходилось терпеть в жизни, но это уже предел", — говорит потерпевшая.

Судья по трудовым спорам Тобиас Винсент Райан отметил, что некоторые сотрудники называют стиль управления Дэвиса слишком грубым, он часто использует брань, обзывая подчиненных подонками, если они его не слушают или раздражают.

Судья назвал поведение ответчика "грубым и ужасным" Фото: Wales Online

Истица, которая работала в Cawdor Cars в 2017-2020 годах за 11 фунтов в час, страдает псориатическим артритом и была особенно уязвимой во время пандемии из-за своего аутоиммунного заболевания. Хотя ей было трудно взаимодействовать с Дэвисом, она не хотела увольняться, но все изменилось после этого инцидента.

Судья назвал поведение ответчика "грубым и ужасным", тем более, что агрессия была направлена против человека, который попросил соблюдать социальную дистанцию.

Винсент Райан постановил выплатить женщине 26 438,84 фунта стерлингов за оскорбление и несправедливое увольнение с учетом процентов, накопившихся с тех пор.

Напомним, ранее Фокус писал, что семейная пара Золтан Пинтер и Вероника Майк из Сток-он-Трента (Англия) хотели навести порядок в своем районе, но их оштрафовал местный совет на 1200 фунтов стерлингов.

Кроме того, мы рассказывали, что ссора с партнером или семьей во время отпуска в некоторых городах Хорватии может обернуться для людей крупным штрафом в размере 3388 фунтов (чуть более 174 тысяч гривен). Одним из таких видов поведения, за которое грозит штраф, являются словесные оскорбления, например, крики или споры.