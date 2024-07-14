Начальника оштрафували на $33 тисячі: він навмисно кашляв на свою підлеглу (фото)

За словами потерпілої, "жахливе" ставлення її колишнього боса призвело до того, що вона стала нервовою й тепер не може нікому довіряти.

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62-річного британського бізнесмена Девіда Девіса, власника дилерського центру Cawdor Cars в Уельсі, оштрафували на $33 тисячі за те, що він навмисно кашляв на свою підлеглу з інвалідністю під час пандемії коронавірусу. Про це пише видання Wales Online.

Колишня працівниця компанії, ім’я якої не розголошується, подала позов до суду й довела, що зазнала дискримінації, пов'язаної з інвалідністю, а також була звільнена безпідставно.

За словами позивачки, "жахливе" ставлення її колишнього боса у 2020 році призвело до того, що вона стала "нервовою" й тепер не може нікому довіряти.

"Він знав про стан мого здоров'я, зокрема послаблення імунної системи через прийом ліків, й навмисне кашляв прямо в обличчя. Я досить м'яка людина, але не дурна. Мені багато чого доводилося терпіти у житті, але це вже межа", — каже потерпіла.

Суддя з трудових спорів Тобіас Вінсент Райан зазначив, що деякі співробітники називають стиль управління Девіса надто грубим, він часто послуговується лайкою, обзиваючи покидьками підлеглих, які його не слухають чи дратують.

Суддя назвав поведінку відповідача "грубою та жахливою" Фото: Wales Online

Позивачка, яка працювала в Cawdor Cars у 2017-2020 роках за 11 фунтів на годину, страждає на псоріатичний артрит й була особливо вразливою під час пандемії через своє аутоімунне захворювання. Хоча їй було важко взаємодіяти з Девісом, вона не хотіла звільнятися, але все змінилось після цього інциденту.

Суддя назвав поведінку відповідача "грубою та жахливою", тим більше, що агресія була спрямована проти людини, яка попросила дотримуватися соціальної дистанції.

Вінсент Райан постановив виплатити жінці 26 438,84 фунта стерлінгів за образу та несправедливе звільнення з урахуванням відсотків, що накопичилися з того часу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що сімейна пара Золтан Пінтер і Вероніка Майк зі Сток-он-Трента (Англія) хотіла навести лад у своєму районі, але її оштрафувала місцева рада на 1200 фунтів стерлінгів.

Крім того, ми розповідали, що сварка з партнером або сім'єю під час відпустки в деяких містах Хорватії може обернутися для людей великим штрафом у розмірі 3388 фунтів (трохи більше ніж 174 тисячі гривень). Одним із таких видів поведінки, за яку загрожує штраф, є словесні образи, наприклад, крики або суперечки.