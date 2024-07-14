"Охотилось на оленей": женщина увидела в лесу детеныша невиданного ранее существа (фото)

Стефани Вуд сначала подумала, что это какой-то мальчик, переодетый в причудливый костюм, но потом начала сомневаться в этом.

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Стефани Вуд из США убеждена, что встретила в лесу "детеныша снежного человека". Женщина успела сфотографировать невиданное ранее существо, когда она охотилась на оленей. Подробнее об этом пишет издание Daily Star.

Американка рассказывает, что сначала подумала, что это ребенок переодетый в причудливый костюм, но потом начала сомневаться в этом. Присмотревшись внимательнее к снимкам, она поняла, что это может быть "снежный человек" — мистическое существо, которое по легенде живет в пещерах и прячется высоко в горах.

"Мы знаем, вы первым делом подумали, что это просто какой-то мальчик в костюме Чака из фильма "Земля потерянных". У нас была похожая реакция на фотографию. Все логично, не так ли? Однако проанализировав ее немного, мы уже не так уверены", — отметила Стефани.

Стефани Вуд из США убеждена, что встретила в лесу "детеныша снежного человека" Фото: Facebook | Stephanie Wood

Пользователи сети в комментариях начали выдвигать свои неожиданные теории и версии происхождения таинственного зверя, который попал в объектив камеры.

"Может, это один из тех мохнатых маленьких детенышей, которых называют сквотлетами? Их время от времени показывают журналисты в своих репортажах. Одно мы знаем наверняка: правда в большинстве случаев удивляет больше, чем вымысел", — написал один из участников дискуссии.

"Даже олень был в шоке, увидев того монстра";

"Честно говоря, реакция оленя делает этот кадр правдоподобным на 99,9%. Он похож на существо, которое я когда-то видел во сне";

"Мало что вы еще видели во сне! Это просто розыгрыш";

"Снежный человек? Американцы могут в это поверить. Чего вы ожидаете от нации, 85% представителей которой верят, что Земле не более 6 000 лет? Смех оправдан";

"Думаю, это обман. Его выдают руки — очень похожие на человеческие";

"Да, а в чем проблема? Все сходится, это же снежный человек".

Стефани сначала подумала, что это ребенок переодетый в костюм, но потом начала сомневаться Фото: Facebook | Stephanie Wood

Напомним, американские туристы Шеннон и Стетсон Паркер убеждены, что увидели настоящего бигфута — монстра из легенд, известного большими размерами и покрытой мехом кожей. Это произошло, когда они ехали поездом по юго-западной части штата Колорадо.

А вот в тропическом лесу Хох штата Вашингтон неспешная прогулка туриста превратилась в потенциальную встречу с неизведанным. Летом 2015 года Джей Джей Энрике Тимблин наслаждался безмятежной природой, когда запечатлел на своих фотографиях загадочную фигуру.