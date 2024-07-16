Новый рекорд: мужчина проехал на одноколесном велосипеде через всю страну за 5 дней

Имонн Кивни никогда раньше не ездил на подобном транспорте. Ему потребовалось несколько недель, чтобы научиться этому, а затем он продолжал практиковаться, пока не смог проезжать более 100 км за день.

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Имонн Кивни завоевал свой второй титул рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, проехав на одноколесном велосипеде всю Ирландию — 308 миль (495 км) — за 5 дней, 5 часов и 23 минуты. Об этом сообщает Guinness World Records.

Мужчина рассказал, что титул самого быстрого пересечения Ирландии на одноколесном велосипеде привлек его тем, что показался ему идеальным сочетанием пугающего и смешного. Кивни, который в 2016 году установил рекорд самого длинного в мире путешествия босиком, а затем поднялся на 10 гор босиком за 10 дней, сказал, что никогда не ездил на одноколесном велосипеде, пока не начал тренироваться для получения этого титула. По его словам, каждый день пути занимал около 12 часов.

"Иногда к концу дня было трудно заставить себя подняться на одноколесном велосипеде, чтобы пройти последние несколько миль", — сказал он.

По словам ирландца, из-за распухшей лодыжки к концу путешествия каждый поворот педалей казался ему "пыткой".

"Пока вы двигаетесь, вы крутите педали. Поэтому моя лодыжка распухла от чрезмерной нагрузки", — отметил рекордсмен.

Мужчина преодолел расстояние за 5 дней, 5 часов и 23 минуты Фото: Guinness World Records

Интересно, что мужчине удалось завершить путешествие по стране быстрее, чем группе велосипедистов, которые отправились вскоре после него.

"Они обогнали меня вскоре после того, как я отправился в путь, и я пошутил, что догоню их. Когда я пересек финишную черту в Малин-Хед пять дней спустя, я обнаружил, что они были всего в часе езды! Так что я пошутил, что сделал это на одном колесе быстрее, чем они на двух", — добавил он.

Имонн никогда не ездил на одноколесном велосипеде, прежде чем решил попробовать это. Ему потребовалось несколько недель, чтобы научиться этому, а затем он продолжал практиковаться, пока не смог проезжать более 100 км за день.

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