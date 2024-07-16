Новий рекорд: чоловік проїхав на одноколісному велосипеді через усю країну за 5 днів

Імонн Ківні ніколи раніше не їздив на подібному транспорті. Йому знадобилося кілька тижнів, щоб навчитися цього, а потім він продовжував практикуватися, поки не зміг проїжджати понад 100 км за день.

Related video

Імонн Ківні завоював свій другий титул рекордсмена Книги рекордів Гіннесса, проїхавши на одноколісному велосипеді всю Ірландію — 308 миль (495 км) — за 5 днів, 5 годин і 23 хвилини. Про це повідомляє Guinness World Records.

Чоловік розповів, що титул найшвидшого перетину Ірландії на одноколісному велосипеді привернув його тим, що здався йому ідеальним поєднанням лячного і смішного. Ківні, який у 2016 році встановив рекорд найдовшої у світі подорожі босоніж, а потім піднявся на 10 гір босоніж за 10 днів, сказав, що ніколи не їздив на одноколісному велосипеді, доки не почав тренуватися для отримання цього титулу. За його словами, кожен день шляху займав близько 12 годин.

"Іноді до кінця дня було важко змусити себе піднятися на одноколісному велосипеді, щоб пройти останні кілька миль", — сказав він.

За словами ірландця, через розпухлу щиколотку до кінця подорожі кожен поворот педалей здавався йому "тортурами".

"Поки ви рухаєтеся, ви крутите педалі. Тому моя щиколотка розпухла від надмірного навантаження", — зазначив рекордсмен.

Чоловік подолав відстань за 5 днів, 5 годин і 23 хвилини Фото: Guinness World Records

Цікаво, що чоловікові вдалося завершити подорож країною швидше, ніж групі велосипедистів, які вирушили незабаром після нього.

"Вони обігнали мене незабаром після того, як я вирушив у дорогу, і я пожартував, що наздожену їх. Коли я перетнув фінішну лінію в Малін-Хед п'ять днів по тому, я виявив, що вони були всього в годині їзди! Тож я пожартував, що зробив це на одному колесі швидше, ніж вони на двох", — додав він.

Імонн ніколи не їздив на одноколісному велосипеді, перш ніж вирішив спробувати це. Йому знадобилося кілька тижнів, щоб навчитися цього, а потім він продовжував практикуватися, поки не зміг проїжджати понад 100 км за день.

Раніше Фокус повідомляв, що пудель, який їздить на велосипеді, став справжньою зіркою в соцмережах. Господар домашньої тварини витратив близько року на її навчання. Собака також вміє кататися на скейтборді.

Також стало відомо, що неймовірно худа жінка з вагою 25 кг продовжує худнути. Дівчина стверджує, що її худе тіло не чинить негативного впливу на її життя.