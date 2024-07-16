Конфликт богов: власти Мексики хотят снести статую Посейдона, выходящего из моря (фото)

Монумент в воде простоял несколько месяцев, привлекая туристов, которые хотели сфотографироваться с божеством.

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Власти Мексики издали приказ о закрытии 10-футовой (3-метровой) водной статуи греческого бога моря Посейдона, установленной в мае в Мексиканском заливе недалеко от города Прогресо, штат Юкатан. Об этом пишет ABC News.

В конце четверга, 11 июля, мексиканское агентство по охране окружающей среды заявило, что у статуи, на которой изображен разгневанный Посейдон с трезубцем, выходящий из моря в нескольких метрах от пляжа, не было разрешений. В течение нескольких месяцев, пока она стояла, туристы собирались, чтобы сфотографироваться на ее фоне.

Однако в четверг, 11 июля, статуя была символически "закрыта" и может быть убрана совсем после того, как группа юристов-активистов подала судебную жалобу, заявив, что силуэт греческого божества оскорбляет верования местных коренных народов майя, которые предпочитают своего собственного бога воды, известного как Чаак.

Многие пользователи соцсетей Мексики вышли в сеть, чтобы поддержать идею активистов. По меньшей мере десяток из них опубликовали лозунги вроде "Чаак 1, Посейдон 0".

"Посейдон — греческий бог, чуждый нашей культуре майя", — говорится в судебной жалобе, поданной недавно.

Власти Мексики издали приказ о закрытии 3-метровой водной статуи греческого бога моря Посейдона Фото: Greek City Times

Карлос Моралес, чья группа стратегических судебных процессов коренных народов подала иск, говорит, что хочет, чтобы статую Посейдона убрали.

"Я хочу, чтобы Посейдона убрали с пляжа в Прогресо, потому что он чужд культуре майя и потому что он не соответствует требованиям", — сказал он.

Согласно мексиканскому законодательству, любой строительный проект, способный изменить экосистему, должен представить отчет о воздействии и получить разрешение, однако правительство регулярно нарушает свои собственные правила и часто наклеивает малопонятные наклейки "закрыто" на частные проекты уже после того, как ущерб уже нанесен.

Обычно агентство по охране окружающей среды взимает штраф или заказывает экологические исследования, после чего проект разрешается продолжать. Лишь в редких случаях власти предписывают снос или демонтаж.

Сотрудники управления заявили, что продолжат административный процесс (в отношении статуи), чтобы потом предпринять соответствующие действия.

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