Конфлікт богів: влада Мексики хоче знести статую Посейдона, що виходить із моря (фото)

Монумент у воді простояв кілька місяців, приваблюючи туристів, які хотіли сфотографуватися з божеством.

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Влада Мексики видала наказ про закриття 10-футової (3-метрової) водної статуї грецького бога моря Посейдона, встановленої в травні в Мексиканській затоці недалеко від міста Прогресо, штат Юкатан. Про це пише ABC News.

Наприкінці четверга, 11 липня, мексиканське агентство з охорони довкілля заявило, що статуя, на якій зображено розгніваного Посейдона з тризубом, що виходить із моря за кілька метрів від пляжу, не мала дозволів. Протягом кількох місяців, поки вона стояла, туристи збиралися, щоб сфотографуватися на її тлі.

Однак у четвер, 11 липня, статуя була символічно "закрита" і може бути прибрана зовсім після того, як група юристів-активістів подала судову скаргу, заявивши, що силует грецького божества ображає вірування місцевих корінних народів мая, які надають перевагу своєму власному богу води, відомому як Чаак.

Багато користувачів соцмереж Мексики вийшли в мережу, щоб підтримати ідею активістів. Щонайменше десяток із них опублікували гасла на кшталт "Чаак 1, Посейдон 0".

"Посейдон — грецький бог, чужий нашій культурі мая", — йдеться в судовій скарзі, поданій нещодавно.

Влада Мексики видала наказ про закриття 3-метрової водної статуї грецького бога моря Посейдона Фото: Greek City Times

Карлос Моралес, чия група стратегічних судових процесів корінних народів подала позов, каже, що хоче, щоб статую Посейдона прибрали.

"Я хочу, щоб Посейдона прибрали з пляжу в Прогресо, тому що він чужий культурі мая і тому що він не відповідає вимогам", — сказав він.

Згідно з мексиканським законодавством, будь-який будівельний проєкт, здатний змінити екосистему, має подати звіт про вплив і отримати дозвіл, проте уряд регулярно порушує свої власні правила і часто наклеює малозрозумілі наліпки "закрито" на приватні проєкти вже після того, як шкоди вже завдано.

Зазвичай агентство з охорони навколишнього середовища стягує штраф або замовляє екологічні дослідження, після чого проєкт дозволяється продовжувати. Лише в рідкісних випадках влада наказує знесення або демонтаж.

Співробітники управління заявили, що продовжать адміністративний процес (щодо статуї), щоб потім вжити відповідних заходів.

Раніше Фокус повідомляв, що рослина вийшла з-під контролю і "захопила" цілий будинок. Майкл і Тереза Лай заплатили 24 000 фунтів стерлінгів за житло, яке було повністю засаджено кучерявою рослиною. Вони намагалися впоратися з чагарником, але він ріс так швидко, що тепер охоплює весь будинок.

Також стало відомо, що "унікальне" курортне місто ризикує "застигнути" в часі. Місцеві жителі сподіваються, що люди незабаром почнуть цінувати тишу і спокій під час відпочинку і почнуть відвідувати Вітернсі.