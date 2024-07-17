Экстремально острые: японские школьники оказались в больнице, попробовав чипсы с "призрачным перцем"

В больнице оказались 16 старшеклассников. Одному было настолько плохо, что его везли на каталке.

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16 июля четырнадцать японских старшеклассников были доставлены в больницу после того, как съели "очень острые" картофельные чипсы. Подростки из токийской школы попробовали "R 18+ Curry Chips", в состав которых входит "призрачный перец". Об этом пишет Channel News Asia.

Сообщается, что более 30 учеников токийской средней школы разделили картофельные чипсы во время перемены, когда некоторые из них начали жаловаться на тошноту и острую боль вокруг рта.

По данным телеканала Fuji TV, четырнадцать из них были доставлены в больницу. Все они в сознании, но по крайней мере один человек чувствовал себя настолько плохо, что его пришлось перевозить на каталке.

Журналисты сообщили, что чипсы принес в школу один из учеников "просто ради забавы", поскольку он уже ел их раньше и нашел их "очень острыми".

По информации на сайте производителя, лицам младше 18 лет "запрещено" употреблять эти картофельные чипсы, поскольку они "настолько острые, что могут причинить боль".

Блогеры забавы ради пробуют эти экстремально острые чипсы

На своем веб-сайте компания сообщает, что в качестве ингредиента используется огромное количество чрезвычайно острого перца, известного как "призрачный перец".

Сайт предупреждает, что людям с высоким кровяным давлением и слабым желудком эти чипсы есть "категорически запрещено", а тем, кто "робок" пробовать их также не рекомендуется.

Что такое призрачный перец?

Naga Jolokia, перец-призрак, или призрачный перец – это сорт перца-чили Capsicum chinense, естественный природный гибрид.

Призрачный перец Фото: Wikipedia

Происходит из штата Ассам на северо-востоке Индии и Бангладеш. Местные названия — naga morich, bhut jolokia.

Naga Jolokia — один из самых жгучих в мире, с индексом жгучести по шкале Сковилла 1 040 000 ЕШС. Отличается высоким содержанием капсаицина. Считается, что он в 400 раз острее, чем табаско.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить домашние чипсы. Идеальный способ, чтобы отрегулировать остроту по своему вкусу.