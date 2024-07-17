Екстремально гострі: японські школярі опинилися в лікарні, скуштувавши чипси з "примарним перцем"

У лікарні опинилися 16 старшокласників. Одному було настільки погано, що його везли на каталці.

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16 липня чотирнадцять японських старшокласників доправили в лікарню після того, як з'їли "дуже гострі" картопляні чипси. Підлітки з токійської школи спробували "R 18+ Curry Chips", до складу яких входить "примарний перець". Про це пише Channel News Asia.

Повідомляється, що понад 30 учнів токійської середньої школи розділили картопляні чипси під час перерви, коли деякі з них почали скаржитися на нудоту та гострий біль навколо рота.

За даними телеканалу Fuji TV, чотирнадцятьох із них доправили в лікарню. Усі вони у свідомості, але принаймні одна людина почувалася настільки погано, що її довелося перевозити на каталці.

Журналісти повідомили, що чипси приніс до школи один з учнів "просто заради забави", оскільки він уже їв їх раніше і вони були "дуже гострими".

За інформацією на сайті виробника, особам віком до 18 років "заборонено" вживати ці картопляні чипси, оскільки вони "настільки гострі, що можуть завдати болю".

Блогери заради забави пробують ці екстремально гострі чипси

На своєму вебсайті компанія повідомляє, що як інгредієнт використовується величезна кількість надзвичайно гострого перцю, відомого як "примарний перець".

Сайт попереджає, що людям із високим кров'яним тиском і слабким шлунком ці чіпси їсти "категорично заборонено", а тим, хто "боязкий" куштувати їх також не рекомендується.

Що таке примарний перець?

Naga Jolokia, перець-привид, або примарний перець — це сорт перцю-чилі Capsicum chinense, природний природний гібрид.

Примарний перець Фото: Wikipedia

Походить зі штату Ассам на північному сході Індії та Бангладеш. Місцеві назви — naga morich, bhut jolokia.

Naga Jolokia — один із найпекучіших у світі, з індексом пекучості за шкалою Сковілла 1 040 000 ЄШС. Відрізняється високим вмістом капсаїцину. Вважається, що він у 400 разів гостріший, ніж табаско.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати домашні чипси. Ідеальний спосіб, щоб відрегулювати гостроту на свій смак.