"Может случится катастрофа": ковер с оптическими иллюзиями напугал людей в отеле (фото)

Снимок вызвал бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей. Одни люди называли напольное покрытие потенциальной опасностью, а другие хвалили за администрацию заведения за изобретательность.

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Ковер с оптическими иллюзиями в одном из отелей напугал пользователей социальных сетей. О необычном предмете рассказал пользователь с ником PradipJayakumar на форуме Reddit.

Постояльцы гостиницы в полном недоумении от необычного дизайна ковра, призванного удержать людей от бега по коридорам. Снимок вызвал бурное обсуждение среди пользователей форума.

Однако мнения людей резко разделились. Одни называют ковер потенциальной опасностью, другие хвалят администрацию отеля за изобретательность за то, что он может остановить бегающих подростков. Обманчивый дизайн черно-фиолетового ковра создает оптическую иллюзию неровной поверхности, несмотря на то, что он ровный.

Ковер с оптическими иллюзиями Фото: Reddit

Предполагается, что такое обманчивое напольное покрытие было создано для того, чтобы гости отеля не бегали по коридорам во избежание несчастных случаев и не раздражали других постояльцев.

"Мне кажется, это очень круто, но я бы сразу упал", "Представьте, что вы идете по этому коридору, будучи пьяным", "Это очень круто. Я также надеюсь, что буду находиться в своем номере и услышу, как несколько детей бегут по коридору, спотыкаются, падают и плачут. Тогда я бы оставил этому отелю 5 звезд", "Моему головокружению это не нравится". "Это опасно, может случиться катастрофа", — писали они.

Люди разделились на два лагеря Фото: Reddit

Один сообразительный пользователь нашел обходной путь.

"Это сделано для того, чтобы дети не бегали в коридорах. Поэтому я говорю своим малышам, чтобы они просто перепрыгивали через преграды", — написал он.

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