"Може статися катастрофа": килим з оптичними ілюзіями налякав людей у готелі (фото)

Знімок викликав бурхливе обговорення серед користувачів соціальних мереж. Одні люди називали підлогове покриття потенційною небезпекою, а інші хвалили адміністрацію закладу за винахідливість.

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Килим з оптичними ілюзіями в одному з готелів налякав користувачів соціальних мереж. Про незвичайний предмет розповів користувач із ніком PradipJayakumar на форумі Reddit.

Постояльці готелю здивовані незвичайним дизайном килима, покликаного утримати людей від бігу коридорами. Знімок викликав бурхливе обговорення серед користувачів форуму.

Однак думки людей різко розділилися. Одні називають килим потенційною небезпекою, інші хвалять адміністрацію готелю за винахідливість за те, що він може зупинити підлітків, які бігають. Оманливий дизайн чорно-фіолетового килима створює оптичну ілюзію нерівної поверхні, попри те, що він рівний.

Килим з оптичними ілюзіями Фото: Reddit

Передбачається, що таке оманливе підлогове покриття було створено для того, щоб гості готелю не бігали коридорами, щоб уникнути нещасних випадків, і не дратували інших постояльців.

"Мені здається, це дуже круто, але я б одразу впав", "Уявіть, що ви йдете цим коридором, коли п'яний", "Це дуже круто. Я також сподіваюся, що буду перебувати у своєму номері і почую, як кілька дітей біжать коридором, спотикаються, падають і плачуть. Тоді я б залишив цьому готелю 5 зірок", "Моєму запамороченню це не подобається". "Це небезпечно, може статися катастрофа", — писали вони.

Люди розділилися на два табори Фото: Reddit

Один кмітливий користувач знайшов обхідний шлях.

"Це зроблено для того, щоб діти не бігали в коридорах. Тому я кажу своїм малюкам, щоб вони просто перестрибували через перешкоди", — написав він.

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