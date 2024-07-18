Новый дом семьи оценили в 1 евро: его придется разобрать до основания (фото)

Семейство приобрело дом у компании Barratt Developments за 327 тысяч евро, но перед тем, как заселились, возникло много проблем.

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53-летней Дейли Диксон и 59-летнему Марку Ли из Великобритании придется разобрать свой дом в Девоне практически до последнего кирпича. Недавно супруги узнали, что их жилье с "сотнями" дефектов стоит всего 1 евро, пишет издание The Guardian.

В 2018 году семейство приобрело недвижимость у дочерней компании Barratt Developments за 327 тысяч евро, но перед тем, как заселились, возникло много проблем. Из-за нарушения строительных стандартов независимые сертифицированные эксперты оценили его только в 1 евро. Если бы этих дефектов не было, то жилье стоило бы 392 тысячи евро.

Марк и Дейл жалуются, что с ними "обращаются как с идиотами". Пара хочет, чтобы застройщик выкупил их дом по рыночной стоимости.

"Нашли буквально сотни недостатков — даже ремонт сделали неправильно. Сначала заметили тонкую трещину, потом прорвало канализационную трубу", — рассказал Марк.

Дейли Диксон с мужем Фото: Supplied

Оценщики отметили, что в доме плохая гидроизоляция, из-за чего протекает вода. Кроме того, некачественная стяжка на полу, неправильно вставлены окна, повреждены конструкционные балки перекрытия.

"Первый этаж придется разбирать до обшивки, перекрытия заменить и, вполне вероятно, в ходе работ проявятся другие дефекты, требующие ремонта", — указано в отчете.

В доме некачественная стяжка на полу Фото: Jim Wileman

В конце концов, супруги подали на компанию в суд. Как выяснилось, другие жители в этом комплексе также имеют проблемы со своей недвижимостью.

Представитель Barratt Developments заявил: "Мы стараемся сделать все правильно с первого раза, но иногда случаются ошибки, которые стараемся исправить как можно быстрее. Оплатили отчет независимого оценщика и подтвердили, что будем решать любые проблемы, однако пока госпожа Диксон отклонила наши предложения, но мы продолжаем диалог".

Дом Дейли Диксон и Марка Ли Фото: Supplied

Напомним, ранее Фокус писал, что 42-летняя Джейд Датч из Великобритании 20 лет назад приобрела в Манчестере заброшенный трехкомнатный дом, который называли "худшим на улице". После масштабного капитального ремонта и перепланировки его просто невозможно узнать.

Кроме того, бывшая трамвайная станция в городе Аделаиды (Австралия) превратилась в роскошный семейный дом с четырьмя спальнями в стиле лофт. Последние 30 лет там счастливо жили Корбет Стейн и его партнерша Диана Палмер, однако теперь пара продает свой особняк.