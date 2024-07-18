Любитель НЛО утверждает, что обломки космического корабля легче, чем лепестки цветка (фото)

Исследователь Боб Спиринг рассказал, что материал был очень легким и пористым. Он добавил, что находка не может быть результатом деятельности человека.

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Группа любителей НЛО заявила, что у них есть крошечные предметы, которые могут быть обломками "разбившегося НЛО". Они получили детали от мужчины из России по имени Аркадий, который сказал, что их ему вручили сами инопланетяне. Об этом пишет The Mirror.

На пресс-конференции, состоявшейся в Ирвинге (штат Техас, США) в начале этой недели, организация MUFON (Mutual UFO Network) представила мизерные кусочки обломков предполагаемого космического корабля пришельцев.

"Это очень, очень легкий материал. Он выглядит пористым, как будто в нем есть небольшие ответствия. Виден оттенок золота, но в основном это черный материал. Похоже, это какой-то композит. Он такой легкий, что даже цветок не согнется", — сказал исследователь MUFON Боб Спиринг выступая на конференции.

Вид и текстура обломков таковы, что, по мнению представителей MUFON, они просто не могут быть результатом деятельности человека. Они якобы смогли доказать это, протестировав образцы с помощью технологий NASA. Исследователи обнаружили, что не смогли идентифицировать 90 процентов обломков.

Материал был обнаружен исследователем по имени Аркадий Фото: The Mirror

Изначально материал был обнаружен российским исследователем по имени Аркадий, который рассказал, что в его доме с ним связались инопланетяне, сообщившие ему, что обломки принадлежат разбившемуся НЛО.

После дальнейших исследований в России Спиринг заявил, что образцы состоят на 10 процентов из кальция, титана, железа, мышьяка и меди.

По странному стечению обстоятельств, MUFON утверждает, что присланные им образцы были первоначально украдены из официального почтового ящика США после того, как они были отправлены жителем РФ.

"Это типично для доказательств такого рода. Мы считаем, что этот материал был намеренно взят кем-то, кто смог взломать запертый почтовый ящик, чтобы предотвратить дальнейшие испытания. Кто это сделал, остается только догадываться", — сказал Рон Джеймс, директор MUFON по связям со СМИ.

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