Рыбака оштрафовали на 3000 евро за то, что он сделал с лососем (фото)

Стивена Сэмюэла задержали сотрудники правоохранительных органов Северо-западной Ирландии. Мужчине предъявлено обвинение в четырех правонарушениях.

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64-летнего Стивена Сэмюэла из Кумавона (Великобритания) оштрафовали на 3000 евро за кражу лосося из рыбного хозяйства на реке Тейфи, что на юге Уэльса. Об этом пишет издание Metro.

Мужчина попытался спрятать улов в рукаве своей куртки, но его поймал "на горячем" другой рыбак, сообщив об этом в полицию и природоохранную организацию "Природные ресурсы Уэльса" (NRW).

Стивена вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов Северо-западной Ирландии. Ему предъявили обвинения в четырех правонарушениях — три из них связаны с нарушением местного закона от 2017 года о запрете вылова лосося, а также использования колючих и тройных крючков.

Мужчина спрятал лосося в рукаве Фото: SWNS

Британца, который предстал перед Магистратским судом Лланелли, в конце концов оштрафовали на общую сумму 3000 евро. Кроме того, у него конфискуют все рыболовные снасти, использованные во время совершения правонарушения.

"Мы надеемся, что подобные наказания будут служить примером для тех людей, которые ставят под угрозу будущее наших рек. Против рыбаков, которые совершают подобные правонарушения, без колебаний будут принимать меры", — заявил Марк Томас, сотрудник NRW.

Напомним, ранее Фокус писал, что 62-летний рыбак Стив Рикетс вытащил самого большого пресноводного угря в Великобритании весом 11 фунтов 3 унции (около 5 кг). Тем самым он побил предыдущий рекорд Стива Терри (11 фунтов, 2 унции), установленный на озере Кингфишер в 1978 году.

Кроме того, 15-летняя Джейлин Паркер поймала самую большую рыбу в Огайо, но метод, который она использовала, и законность улова вызвали бурные споры.