Рибалку оштрафували на 3000 євро за те, що він зробив із лососем (фото)

Стівена Семюела невдовзі затримали співробітники правоохоронних органів Північно-західної Ірландії. Чоловікові пред'явлено обвинувачення у чотирьох правопорушеннях.

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64-річного Стівена Семюела з Кумавона (Велика Британія) оштрафували на 3000 євро за крадіжку лосося з рибного господарства на річці Тейфі, що на півдні Уельсу. Про це пише видання Metro.

Чоловік спробував сховати улов в рукаві своєї куртки, але його спіймав "на гарячому" інший рибалка, повідомивши про це поліцію та природоохоронну організацію "Природні ресурси Уельсу" (NRW).

Стівена невдовзі затримали співробітники правоохоронних органів Північно-західної Ірландії. Йому висунули обвинувачення в чотирьох правопорушеннях — три з них пов'язані із порушенням місцевого закону від 2017 року про заборону вилову лосося, а також використання колючих та потрійних гачків.

Чоловік сховав лосося у рукаві Фото: SWNS

Британця, який постав перед Магістратським судом Лланеллі, зрештою оштрафували на загальну суму 3000 євро. Крім того, у нього конфіскують всі рибальські снасті, використані під час скоєння правопорушення.

"Ми сподіваємося, що подібні покарання слугуватимуть прикладом для тих людей, які ставлять під загрозу майбутнє наших річок. Проти рибалок, які вчиняють подібні правопорушення, без вагань вживатимуть примусових заходів", — заявив Марк Томас, співробітник NRW.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 62-річний рибалка Стів Рікетс витягнув найбільшого прісноводного вугра у Великій Британії вагою 11 фунтів 3 унції (близько 5 кг). Тим самим він побив попередній рекорд Стіва Террі (11 фунтів, 2 унції), встановлений на озері Кінгфішер у 1978 році.

Крім того, 15-річна Джейлін Паркер спіймала найбільшу рибу в Огайо, але метод, який вона використовувала, й законність улову викликали бурхливі суперечки.