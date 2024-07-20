В старой гостинице сняли на камеру "детей-призраков", которые терроризируют туристов (фото)
По словам журналистов, на снимке можно увидеть туристическую группу, рядом с которой находится полупрозрачная фигура молодой девушки в старой одежде.
На плантации Миртов в штате Луизиана заметили "призраков", которые похожи на детей. Этот дом считается одним из самых населенных привидениями в США. Об этом пишет The Mirror.
Издание пишет, что еще в 2023 году был опубликован снимок, на котором можно якобы увидеть призраков. Правда, в сети фото стало вирусным только недавно.Важно
На снимке можно увидеть туристическую группу, рядом с которой находится полупрозрачная фигура молодой девушки в старой одежде.
Администрация аккаунта плантации Миртов в Facebook, написала, что это может быть один из "детей Вудраффа".
По словам журналистов, Кларк Вудрафф и его жена Сара управляли плантацией с 1817 года. У пары было трое детей, двое из которых умерли от желтой лихорадки. Именно их духи якобы обитают на плантации.
Кроме того, в здании также видели дух рабыни по имени Хлоя. Как гласит легенда, она была повешена на территории плантации.
В материале говорится, что плантация Миртов занесена в Национальный реестр исторических мест США. Она претендует на звание "одного из самых посещаемых домов с привидениями Америки". Там же находится ресторан и отель.
Также совсем недавно плантация Миртов опубликовала новое фото, на котором также изображены "призраки".
Ранее сообщалось, что мужчина нашел заброшенный "корабль-призрак", где навсегда остановилось время. Исследователь провел на борту несколько часов, изучая безлюдное судно, и даже нашел 50 долларов.
Кроме того, турист сообщил о встрече с призраком казненной жены Генриха VIII. Посетитель дворца Хэмптон-Корт говорит, что встретил привидение Кэтрин Говард. Пятой жене короля отрубили голову по обвинению в супружеской измене.