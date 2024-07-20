В старой гостинице сняли на камеру "детей-призраков", которые терроризируют туристов (фото)

По словам журналистов, на снимке можно увидеть туристическую группу, рядом с которой находится полупрозрачная фигура молодой девушки в старой одежде.

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На плантации Миртов в штате Луизиана заметили "призраков", которые похожи на детей. Этот дом считается одним из самых населенных привидениями в США. Об этом пишет The Mirror.

Издание пишет, что еще в 2023 году был опубликован снимок, на котором можно якобы увидеть призраков. Правда, в сети фото стало вирусным только недавно.

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На снимке можно увидеть туристическую группу, рядом с которой находится полупрозрачная фигура молодой девушки в старой одежде.

Администрация аккаунта плантации Миртов в Facebook, написала, что это может быть один из "детей Вудраффа".

Призраки на плантации Миртов

По словам журналистов, Кларк Вудрафф и его жена Сара управляли плантацией с 1817 года. У пары было трое детей, двое из которых умерли от желтой лихорадки. Именно их духи якобы обитают на плантации.

Кроме того, в здании также видели дух рабыни по имени Хлоя. Как гласит легенда, она была повешена на территории плантации.

В материале говорится, что плантация Миртов занесена в Национальный реестр исторических мест США. Она претендует на звание "одного из самых посещаемых домов с привидениями Америки". Там же находится ресторан и отель.

Также совсем недавно плантация Миртов опубликовала новое фото, на котором также изображены "призраки".

Призраки на плантации Миртов

Ранее сообщалось, что мужчина нашел заброшенный "корабль-призрак", где навсегда остановилось время. Исследователь провел на борту несколько часов, изучая безлюдное судно, и даже нашел 50 долларов.

Кроме того, турист сообщил о встрече с призраком казненной жены Генриха VIII. Посетитель дворца Хэмптон-Корт говорит, что встретил привидение Кэтрин Говард. Пятой жене короля отрубили голову по обвинению в супружеской измене.