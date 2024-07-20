У старому готелі зняли на камеру "дітей-привидів", які тероризують туристів (фото)

За словами журналістів, на знімку можна побачити туристичну групу, поруч із якою знаходиться напівпрозора фігура молодої дівчини в старому одязі.

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На плантації Міртів у штаті Луїзіана помітили "привидів", які схожі на дітей. Цей будинок вважається одним із найбільш населених привидами у США. Про це пише The Mirror.

Видання пише, що ще у 2023 році було опубліковано знімок, на якому можна нібито побачити привидів. Щоправда, у мережі фото стало вірусним тільки нещодавно.

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На знімку можна побачити туристичну групу, поруч з якою знаходиться напівпрозора фігура молодої дівчини в старому одязі.

Адміністрація акаунта плантації Міртів у Facebook, написала, що це може бути один із "дітей Вудраффа".

Привиди на плантації Міртів

За словами журналістів, Кларк Вудрафф і його дружина Сара управляли плантацією з 1817 року. У пари було троє дітей, двоє з яких померли від жовтої лихоманки. Саме їхні духи нібито мешкають на плантації.

Крім того, у будівлі також бачили дух рабині на ім'я Хлоя. Як свідчить легенда, її повісили на території плантації.

У матеріалі йдеться про те, що плантація Міртів занесена до Національного реєстру історичних місць США. Вона претендує на звання "одного з найбільш відвідуваних будинків із привидами Америки". Там же розташований ресторан і готель.

Також зовсім нещодавно плантація Міртів опублікувала нове фото, на якому також зображені "привиди".

Привиди на плантації Міртів

Раніше повідомлялося, що чоловік знайшов покинутий "корабель-привид", де назавжди зупинився час. Дослідник провів на борту кілька годин, вивчаючи безлюдне судно, і навіть знайшов 50 доларів.

Крім того, турист повідомив про зустріч із привидом страченої дружини Генріха VIII. Відвідувач палацу Гемптон-Корт каже, що зустрів привид Кетрін Говард. П'ятій дружині короля відрубали голову за звинуваченням у подружній зраді.