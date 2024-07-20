Девушка заметила, что ее кожа изменила цвет после укуса неизвестного насекомого (фото)

Женщина заметила изменение цвета кожи после укуса неизвестного насекомого во время отпуска. Она сходила на прием к врачу и результат осмотра удивил многих пользователей соцсетей.

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Девушка начала волноваться о своем здоровье после того, как заметила, что укус насекомого "заставляет ее кожу менять цвет". Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

Женщина отдыхала в Мексике когда заметила необычный укус. Часть руки вокруг укуса потемнела, а другая часть стала светлее.

"Я отдыхаю в Мексике, меня что-то укусило, и у меня появилось странное изменение цвета", — подписала она фото, которыми решилась поделиться с пользователями форума.

Многие люди поспешили посоветовать женщине обратиться за медицинской помощью. Девушка ответила, что не хотела делать из этого большую проблему для своей семьи, ведь она не испытывала боли, но согласилась пойти к врачу. Некоторые пользователи форума посоветовали девушке не затягивать с походом в лечебное заведение.

"Она горячая на ощупь? Она распространилась? У вас жар? (Это случается в последнюю очередь). У меня поднялась температура в течение нескольких минут после начала болезни, и меня очень сильно трясло, похоже на холодный озноб. Если вы ответили "да", то следует показать рану врачу, ведь это может быть инфекция, которая может привести к сепсису. У меня все развивалось быстро, и я провела 3 дня в больнице на внутривенном введении антибиотиков, и мне сказали, что хорошо, что я попала туда", — написала одна женщина.

Женщина отдыхала в Мексике когда заметила необычный укус Фото: Reddit Часть руки вокруг укуса потемнела, а другая часть стала светлее Фото: Reddit

Позже девушка поделилась обновленной информацией, из которой стало известно, что смена цвета имеет доброкачественную причину.

"Несколько человек упомянули в этой теме, что это похоже на гиперпигментацию от фитофотодерматита (когда сок лайма или других цитрусовых попадает на кожу, а затем вы подвергаетесь воздействию солнца). И я думаю, что именно это и произошло. Три дня назад я ела тако с лаймом у бассейна, и часть сока могла попасть на мою руку, вызвав такую реакцию. По совпадению, в то же самое место меня укусил комар, что навело меня на мысль, что обесцвечивание было вызвано этим укусом. К счастью, у меня ничего не болит, и я чувствую себя вполне хорошо", — добавила она.

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