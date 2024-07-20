Дівчина помітила, що її шкіра змінила колір після укусу невідомої комахи (фото)

Жінка помітила зміну кольору шкіри після укусу невідомої комахи під час відпустки. Вона сходила на прийом до лікаря і результат огляду здивував багатьох користувачів соцмереж.

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Дівчина почала хвилюватися про своє здоров'я після того, як помітила, що укус комахи "змушує її шкіру змінювати колір". Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Жінка відпочивала в Мексиці коли помітила незвичайний укус. Частина руки навколо укусу потемніла, а інша частина стала світлішою.

"Я відпочиваю в Мексиці, мене щось вкусило, і в мене з'явилася дивна зміна кольору", — підписала вона фото, якими зважилася поділитися з користувачами форуму.

Багато людей поспішили порадити жінці звернутися по медичну допомогу. Дівчина відповіла, що не хотіла робити з цього велику проблему для своєї сім'ї, адже вона не відчувала болю, але погодилася піти до лікаря. Деякі користувачі форуму порадили дівчині не затягувати з походом до лікувального закладу.

"Вона гаряча на дотик? Вона поширилася? У вас жар? (Це трапляється в останню чергу). У мене піднялася температура протягом кількох хвилин після початку хвороби, і мене дуже сильно трясло, схоже на холодний озноб. Якщо ви відповіли "так", то слід показати рану лікарю, адже це може бути інфекція, яка може призвести до сепсису. У мене все розвивалося швидко, і я провела 3 дні в лікарні на внутрішньовенному введенні антибіотиків, і мені сказали, що добре, що я потрапила туди", — написала одна жінка.

Жінка відпочивала в Мексиці коли помітила незвичайний укус Фото: Reddit Частина руки навколо укусу потемніла, а інша частина стала світлішою Фото: Reddit

Пізніше дівчина поділилася оновленою інформацією, з якої стало відомо, що зміна кольору має доброякісну причину.

"Кілька людей згадали в цій темі, що це схоже на гіперпігментацію від фітофотодерматиту (коли сік лайма або інших цитрусових потрапляє на шкіру, а потім ви піддаєтеся впливу сонця). І я думаю, що саме це і сталося. Три дні тому я їла тако з лаймом біля басейну, і частина соку могла потрапити на мою руку, викликавши таку реакцію. За збігом обставин, у те саме місце мене вкусив комар, що навело мене на думку, що знебарвлення було спричинене цим укусом. На щастя, у мене нічого не болить, і я почуваюся цілком добре", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка скинула майже 70 кг і стала королевою краси. Великі розміри Еффі Мерфі завадили їй вирушити в подорож світом разом із сім'єю. Уряд однієї з країн відмовив їй у візі, визнавши подорож з її вагою "ризиком для здоров'я".

Також стало відомо, що блогерка поділилася рецептом "чарівного" напою для схуднення. Дівчина на ім'я Міган розповіла, що якщо перед сном зробити одну просту річ, то можна спалювати жир щоночі. Це може здатися неймовірним, але багато людей стверджують, що це працює.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.