Вещий знак: девушка думает, что нашла на распродаже сумочку с запиской от покойного отца

Увидев записку Абриэль Клаузинг сразу вспомнила о своем отце, который любил разные распродажи. Девушка подумала, что это вещий знак.

Related video

24-летняя Абриэль Клаузинг из США, скорбящая о смерти своего отца, нашла на распродаже винтажную сумочку с запиской внутри, которая подарила ей лучик надежды. Об этом пишет People.

Девушка объяснила, что у нее была особенно тяжелая неделя скорби, когда она решила поискать сумочку вместе со своей сестрой.

"Я сказала ей, что хочу найти винтажную сумочку марки Fossil. Мой папа обожал ходить по магазинам и находить выгодные предложения", — рассказала Абриэль.

По счастливой случайности она нашла подержанную сумочку, а внутри нее оказалась необычная находка. Расстегнув черный кожаный кошелек, Клаузинг обнаружила написанную от руки записку, которая гласила: "Когда ты будешь читать это, ты будешь далеко от меня в милях, но не в моем сердце. Я здесь. Я люблю тебя".

Клаузинг рассказала, что ее отец умер в январе 2021 года во время пандемии COVID-19. Он любил распродажи и стихийные рынки. Поскольку мужчина вырос в очень бедной семье, его бережливость и поиск выгодных предложений делали его счастливым.

"Мы с сестрой любили ходить с ним по магазинам и всегда показывали ему наши классные находки", — сказала Абриэль.

Записка найденная в сумочке Фото: People записка помещена в рамку и является частью коллажа в доме Клаузинг Фото: People

Увидев записку американка сразу вспомнила о своем отце. Девушка подумала, что это знак.

"Я знала, что это от него. Я всегда проверяю внутренности сумки перед покупкой, чтобы убедиться, что она в хорошем состоянии. Когда я засунула в нее руку, то почувствовала бумажку, а когда достала ее и нашла записку, то прочитала ее вслух своей сестре"., — говорит она.

Теперь сумка используется для хранения туалетных принадлежностей, а записка помещена в рамку и является частью коллажа в доме Клаузинг.

Ранее Фокус сообщал, что супруги нашли старую видеокассету с запиской, которая изменила их жизнь. Закари и Скай Роджерс даже не подозревали, что может быть на пленке. Супругам пришлось приложить немало усилий, чтобы отыскать нужный проигрыватель.

Также стало известно, что водолаз помог 13-летнему мальчику спасти семейную реликвию из озера. Дайвер Джейсон Хопкинс часто возвращает людям их затонувшие ценные вещи. На этот раз мужчина помог мальчику, потерявшему удочку покойного отца.