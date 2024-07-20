Віщий знак: дівчина думає, що знайшла на розпродажі сумочку із запискою від покійного батька

Побачивши записку, Абріель Клаузінг одразу згадала про свого батька, який любив різні розпродажі. Дівчина подумала, що це віщий знак.

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24-річна Абріель Клаузінг зі США, яка сумує за смертю свого батька, знайшла на розпродажі вінтажну сумочку із запискою всередині, яка подарувала їй промінчик надії. Про це пише People.

Дівчина пояснила, що в неї був особливо важкий тиждень скорботи, коли вона вирішила пошукати сумочку разом зі своєю сестрою.

"Я сказала їй, що хочу знайти вінтажну сумочку марки Fossil. Мій тато обожнював ходити по магазинах і знаходити вигідні пропозиції", — розповіла Абріель.

Завдяки щасливому випадку вона знайшла стару сумочку, а всередині неї виявилася незвичайна знахідка. Розстебнувши чорний шкіряний гаманець, Клаузінг виявила написану від руки записку, яка свідчила: "Коли ти читатимеш це, ти будеш далеко від мене в милях, але не в моєму серці. Я тут. Я люблю тебе".

Клаузінг розповіла, що її батько помер у січні 2021 року під час пандемії COVID-19. Він любив розпродажі та стихійні ринки. Оскільки чоловік виріс у дуже бідній родині, його ощадливість і пошук вигідних пропозицій робили його щасливим.

"Ми з сестрою любили ходити з ним по магазинах і завжди показували йому наші класні знахідки", — сказала Абріель.

Записка знайдена в сумочці Фото: People записку поміщено в рамку і вона є частиною колажу в будинку Клаузінга Фото: People

Побачивши записку американка одразу згадала про свого батька. Дівчина подумала, що це знак.

"Я знала, що це від нього. Я завжди перевіряю нутрощі сумки перед покупкою, щоб переконатися, що вона в хорошому стані. Коли я засунула в неї руку, то відчула папірець, а коли дістала його і знайшла записку, то прочитала її вголос своїй сестрі", — каже вона.

Тепер сумку використовують для зберігання туалетного приладдя, а записку помістили в рамку і вона є частиною колажу в будинку Клаузінг.

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