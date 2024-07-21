"Я не стираю": блогерка поразила списком дел, которые она не выполняет для своего мужа

Пейдж Тернер перечислила, что она никогда не делает для своего партнера. Ее список дел вызвал большой ажиотаж среди пользователей соцсетей.

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Блогерка Пейдж Тернер подробно описала несколько ситуаций, в которых она не стала бы помогать своему мужу. Об этом она рассказала в одном из своих роликов в TikTok.

Девушка перечислила, что она никогда не делает для своего мужа. Однако сначала Тернер объяснила, что они разделяют обязанности и их это устраивает.

"Несколько недель назад я сказала, что я не стираю белье своего мужа. Подобные маленькие акты доброты, которые в основном являются домашним трудом, складываются в работу", — начала она.

Тернер также никогда не готовит ужин, потому что она готовит завтрак и обед для них двоих и их детей. Она также призналась, что не записывает своего возлюбленного на прием к врачу.

"На это есть простая причина. Я не записываю мужа на прием к врачу, потому что, знаете что? Он не записывает меня. Было бы мило с моей стороны сделать это? Конечно. Но разве это моя работа? Абсолютно нет. Я хочу, чтобы он был здоров, но он взрослый человек и может сам назначать себе встречи"., — сказала она.

Создательница контента объяснила, что из этих правил есть исключения, и она иногда готовит ужин, если у ее мужа был длинный день. Однако она не считает это актом доброты.

Пользователи соцсети делились своими историями Фото: TikTok Многие люди оставляли комментарии о том, насколько они согласны с доводами блогерки Фото: TikTok

Ролик стал вирусным и набрал более 5,2 миллиона просмотров. Многие люди оставляли комментарии о том, насколько они согласны с ее доводами:

"Тот факт, что люди шокированы этим, меня поражает. Я не могу представить себе, как я буду ходить с ним на прием. В прачечной мы обмениваемся мнениями о том, кто это делает, и все поровну";

"Складывала его белье, когда встречались, он разложил и показал мне, как делать это по-своему, я посмотрела на него и сказала, что, кажется, у тебя получилось. С тех пор я этого не делала. Это случилось 15 лет назад";

"Когда моя мама попала в больницу… мой отец буквально растерялся. Он даже не знал, какие лекарства ему нужно принимать, потому что она выкладывала их для него каждый день".

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