"Я не перу": блогерка вразила списком справ, які вона не виконує для свого чоловіка

Пейдж Тернер перерахувала, що вона ніколи не робить для свого партнера. Її список справ викликав великий ажіотаж серед користувачів соцмереж.

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Блогерка Пейдж Тернер детально описала кілька ситуацій, у яких вона не стала б допомагати своєму чоловікові. Про це вона розповіла в одному зі своїх роликів у TikTok.

Дівчина перерахувала, що вона ніколи не робить для свого чоловіка. Однак спочатку Тернер пояснила, що вони розділяють обов'язки і їх це влаштовує.

"Кілька тижнів тому я сказала, що я не перу білизну свого чоловіка. Подібні маленькі акти доброти, які в основному є домашньою працею, складаються в роботу", — почала вона.

Тернер також ніколи не готує вечерю, тому що вона готує сніданок і обід для них двох і їхніх дітей. Вона також зізналася, що не записує свого коханого на прийом до лікаря.

"На це є проста причина. Я не записую чоловіка на прийом до лікаря, тому що, знаєте що? Він не записує мене. Було б мило з мого боку зробити це? Звичайно. Але хіба це моя робота? Абсолютно ні. Я хочу, щоб він був здоровий, але він доросла людина і може сам призначати собі зустрічі", — сказала вона.

Авторка контенту пояснила, що з цих правил є винятки, і вона іноді готує вечерю, якщо в її чоловіка був довгий день. Однак вона не вважає це актом доброти.

Користувачі соцмережі ділилися своїми історіями Фото: TikTok Багато людей залишали коментарі про те, наскільки вони згодні з доводами блогерки Фото: TikTok

Ролик став вірусним і набрав понад 5,2 мільйона переглядів. Багато людей залишали коментарі про те, наскільки вони згодні з її доводами:

"Той факт, що люди шоковані цим, мене вражає. Я не можу уявити собі, як я буду ходити з ним на прийом. У пральні ми обмінюємося думками про те, хто це робить, і все порівну";

"Складала його білизну, коли зустрічалися, він розклав і показав мені, як робити це по-своєму, я подивилася на нього і сказала, що, здається, у тебе вийшло. Відтоді я цього не робила. Це сталося 15 років тому";

"Коли моя мама потрапила в лікарню... мій батько буквально розгубився. Він навіть не знав, які ліки йому потрібно приймати, тому що вона викладала їх для нього щодня".

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя знайшло стару відеокасету із запискою, яка змінила їхнє життя. Закарі та Скай Роджерс навіть не підозрювали, що може бути на плівці. Подружжю довелося докласти чимало зусиль, щоб відшукати потрібний програвач.

Також стало відомо, що дівчина розлучилася з хлопцем через погану економіку. Пара вирішила кинути все, а не будувати стосунки на відстані, почасти через витрати на перельоти туди й назад.