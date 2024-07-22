Готов к победе: пожилой мужчина уверен, что разгадал секрет выигрыша в лотерею (фото)

Рэй Спиллер нашел единомышленников и создал с ними несколько лотерейных синдикатов, чтобы увеличить свои шансы на выигрыш. Пока группа выиграла всего 140 фунтов стерлингов.

Related video

70-летний артист Рэй Спиллер из Брумфилда (Англия) думает, что смог найти способ системно побеждать в лотереях. Мужчина настолько уверен в том, что выиграет в Национальную лотерею, что приготовил несколько бутылок шампанского, чтобы отпраздновать это событие. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчине всегда нравилось участвовать в лотерее с тех пор, как она появилась 30 лет назад. В декабре прошлого года Рэй решил узнать, не хотят ли люди вступить в лотерейный синдикат, чтобы вместе покупать билеты и увеличить свои шансы на выигрыш. Он ожидал, что желающих будет немного, но всего за несколько месяцев их число выросло до более чем 70 человек.

Группы Рэя настолько популярны, что у него есть список желающих, и когда в него набирается девять человек, он создает новый. Потенциальные миллионеры знают, что им будет трудно, ведь шанс получить джекпот составляет 45 миллионов к одному на каждый билет. Поэтому они объединяются в специальные группы. Суть проста: каждый месяц платите определенную ставку, чтобы участвовать в лотерее всей группой. Такая система повышает шансы на успех.

Например, группа из десяти человек, платящих по 2 фунта стерлингов за каждый тираж, имеет десять билетов на совпадение выигрышных номеров, а не по одному. Разница лишь в том, что в случае выигрыша членам синдиката придется делить призовые деньги между собой.

Рэй Спиллер вместе со своей женой Джен Фото: Matrix

Сам Рэй состоит в каждом из синдикатов. Однако до сих пор ни одна из групп не выиграла более 140 фунтов стерлингов в линию (при совпадении четырех номеров).

"Большой выигрыш определенно скоро будет. Я говорю всем участникам — это обязательно случится", — говорит британец.

Сейчас в восьми синдикатах состоят 72 человека, причем Рэй является десятым участником в каждом из них. Мужчина выбирает числа с помощью генератора случайных чисел Lucky Dip, а не решает сам. Затем он составляет документ с номерами для каждого синдиката за четыре недели и отправляет его участникам для полной прозрачности. Рэй и его жена Джен проверяют совпадение чисел после каждого розыгрыша.

Две недели назад один из синдикатов получил самый крупный выигрыш, в размере 140 фунтов стерлингов.

"Если выпадет действительно крупный выигрыш, я уже сказал участникам, что мы арендуем отель County Hotel на полдня, и я раздам чеки. Мы устроим для всех чай со сливками", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что пророку из-за "формулы выигрыша от Бога" запретили посещать казино. Эммануэль Мутумва использовал выигранные деньги для оплаты школьных занятий некоторых членов своей церкви и обеспечения начального капитала для бизнеса.

Также стало известно, что супруги выиграли 27 млн долларов, "взломав код" для победы в лотереях. Подвиги супругов Селби стали темой художественного фильма "Джерри и Мардж играют по-крупному", который вышел в 2022 году. Муж и жена играли в лотереи на протяжении девяти лет.