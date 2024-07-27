"Живой Нострадамус" утверждает, что человечество узнает о других формах жизни в 2028 году

Атос Саломе считает, что скоро люди вступят в контакт с инопланетянами. Мужчина думает, что обладает паранормальным способностям, которые помогают ему видеть будущее.

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37-летний экстрасенс Атос Саломе из Бразилии, которого прозвали "живым Нострадамусом", утверждает, что его предсказание об обнаружении инопланетных форм жизни в период с 2026 по 2028 год подтверждается новыми научными открытиями. Об этом пишет The Mirror.

Некоторые из предсказаний Атоса Саломе на 2024 год уже сбылись. После глобального сбоя в работе Microsoft многие пользователи соцсетей начали вспоминать заявление Атоса, что мир находится на пороге электронной войны. Ранее бразильский экстрасенс утверждал, что благодаря своим паранормальным способностям он мог бы легко предсказать смерть королевы Елизаветы II и другие знаковые события.

Теперь Атос вспомнил о своей теории об инопланетянах. В прошлом месяце бразилец предположил, что правительствам и религиозным организациям придется столкнуться с моральными последствиями обнаружения других форм жизни в период с 2026 по 2028 год.

"2028 год ознаменует признание людьми существования среди них обитателей других планет. В современном мире научные исследования показали, что эти предсказания могут оказаться более точными, чем многие думают", — сказал он.

Иллюстративное фото Фото: LPETTET

Ясновидящий ранее предсказал, что NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) обнаружат жизнь в глубинах моря луны Юпитера. Ожидается, что это произойдет между 2026 и 2028 годами, а обнаруженные организмы будут гораздо более биологически сложными, чем все, что мы знаем на Земле.

Ранее на этой неделе понимание того, как возникла жизнь на Земле, было поставлено под сомнение в результате обнаружения на морском дне Тихого океана комков, похожих на картофель. Ученые обнаружили, что они вырабатывают кислород в полной темноте и без какой-либо помощи живых организмов. Это явление получило название "темный кислород", сообщает LiveScience.

"Эти организмы обладают набором органелл, которые регулируют совершенно новые биологические процессы. Эти формы жизни должны заставить правительства и религиозные учреждения пересмотреть свои представления о жизни и существовании человека во всей Вселенной", — сказал Атос, комментируя невероятные находки.

Ранее Фокус сообщал, что предсказание "живого Нострадамуса" напугало пользователей соцсетей. Атос Саломе считает, что мир стоит на пороге кибервойны.

Также стало известно, что "живой Нострадамус" думает, что Луна может быть продвинутым инопланетным артефактом. Атос Саломе, утверждающий, что может заглянуть в будущее, выдвинул смелую теорию о спутнике Земли.