"Живий Нострадамус" стверджує, що людство дізнається про інші форми життя у 2028 році

Атос Саломе вважає, що скоро люди вступлять у контакт з інопланетянами. Чоловік думає, що володіє паранормальними здібностями, які допомагають йому бачити майбутнє.

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37-річний екстрасенс Атос Саломе з Бразилії, якого прозвали "живим Нострадамусом", стверджує, що його пророцтво про виявлення інопланетних форм життя в період з 2026 по 2028 рік підтверджується новими науковими відкриттями. Про це пише The Mirror.

Деякі з передбачень Атоса Саломе на 2024 рік уже збулися. Після глобального збою в роботі Microsoft багато користувачів соцмереж почали згадувати заяву Атоса, що світ перебуває на порозі електронної війни. Раніше бразильський екстрасенс стверджував, що завдяки своїм паранормальним здібностям він міг би легко передбачити смерть королеви Єлизавети II та інші знакові події.

Тепер Атос згадав про свою теорію про інопланетян. Минулого місяця бразилець припустив, що урядам і релігійним організаціям доведеться зіткнутися з моральними наслідками виявлення інших форм життя в період з 2026 по 2028 рік.

"2028 рік ознаменує визнання людьми існування серед них мешканців інших планет. У сучасному світі наукові дослідження показали, що ці прогнози можуть виявитися точнішими, ніж багато хто думає", — сказав він.

Ілюстративне фото Фото: LPETTET

Ясновидець раніше передбачив, що NASA і Європейське космічне агентство (ЄКА) виявлять життя в глибинах моря місяця Юпітера. Очікується, що це станеться між 2026 і 2028 роками, а виявлені організми будуть набагато біологічно складнішими, ніж усе, що ми знаємо на Землі.

Раніше цього тижня розуміння того, як виникло життя на Землі, поставили під сумнів унаслідок виявлення на морському дні Тихого океану грудок, схожих на картоплю. Вчені виявили, що вони виробляють кисень у повній темряві та без будь-якої допомоги живих організмів. Це явище отримало назву "темний кисень", повідомляє LiveScience.

"Ці організми мають набір органел, які регулюють абсолютно нові біологічні процеси. Ці форми життя повинні змусити уряди та релігійні установи переглянути свої уявлення про життя та існування людини у всьому Всесвіті", — сказав Атос, коментуючи неймовірні знахідки.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" думає, що Місяць може бути просунутим інопланетним артефактом. Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, висунув сміливу теорію про супутник Землі.