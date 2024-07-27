"Это была трагедия": ученые нашли обломки корабля, загадочно исчезнувшего 55 лет назад

До сих пор местонахождение судна оставалось загадкой. Спустя годы австралийское научное агентство с помощью картографии морского дна обнаружило затонувший корабль.

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Ученые обнаружили обломки корабля, таинственно исчезнувшего 55 лет назад. Судно MV Noongah, следовавшее из Ньюкасла (Англия) в Таунсвилл (Австралия), перевозило сталь у побережья Нового Южного Уэльса, когда на него обрушился шторм. Об этом пишет Lad Bible.

233-футовое (71 метр) грузовое судно потерялось в море в 1969 году с 26 членами экипажа на борту. Поиск корабля стал одной из самых громких поисковых операций в истории Австралии. Однако почти все члены экипажа вместе с судном так и не были найдены.

В ходе поисков удалось обнаружить только одно тело. Однако после того, как Королевский австралийский флот задействовал вертолеты, самолеты и спасательные лодки, в море были обнаружены еще два человека в двух отдельных спасательных плотах, а еще трое, по сообщениям, цеплялись за деревянную доску.

До сих пор местонахождение судна оставалось загадкой. Спустя годы австралийское научное агентство с помощью картографии морского дна высокого разрешения обнаружило затонувший корабль.

233-футовое грузовое судно потерялось в море в 1969 году с 26 членами экипажа на борту Фото: CSIRO

Хотя это открытие готовилось годами, местные жители впервые заметили затонувший корабль несколько лет назад, примерно в 286 милях (460 км) к северу от Сиднея. Проблема заключалась в том, что технология, необходимая для идентификации судна, была недоступна, но благодаря кораблю, принадлежащему Организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO), обломки были найдены. Ученые смогли подтвердить размеры затонувшего корабля, и они полностью совпали.

"Нам повезло с благоприятными морскими условиями для проведения исследования, и наши технические команды CSIRO смогли получить отличные данные батиметрии и обзор затонувшего судна с помощью камер наблюдения. Данные батиметрии показывают, что затонувшее судно находится на глубине 170 метров, его длина составляет около 71 метра, а размеры, профиль и конфигурация соответствуют MV Noongah", — сказала руководитель рейса CSIRO Марго Хинд.

Судно MV Noongah следовало из Ньюкасла (Англия) в Таунсвилл (Австралия) Фото: CSIRO

Еще один ученый Мэтт Кимбер отметил, что для многих местных жителей это была трагедия, которая до сих пор хранится у них в памяти.

"Мы надеемся, что знание о месте упокоения судна принесет всем некоторое облегчение", — добавил он.

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