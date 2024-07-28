Странные стуки: мифическая "обезьяна-ведьма" перепугала местных жителей (фото)

Мона Бруха терроризирует жителей никарагуанского города. Однако поймать существо не удается.

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В Центральной Америке разворачивается жуткая история, где существо из фольклора, известное как "Мона Бруха" или "Обезьяна-ведьма", сеет хаос среди местных жителей. Об этом пишет британское издание Mirror.

Отмечается, что жители муниципалитета Дириамбе в Никарагуа, живут в страхе, полагая, что их преследует представитель классического латиноамериканского фольклора — ведьма со способностью превращаться в красноглазую обезьяну, чтобы в таком виде уничтожать врагов.

Житель квартала Роберто Клементе рассказал о своей встрече с "Моной Бруха". Он услышал странный стук в стену своего дома, за которым последовал звук чего-то быстро проносящегося через комнату.

Он также рассказал, что соседи пытались поймать ведьму, но она оказалась слишком умной и не показывается, "когда ее ждут".

"Обезьяна-ведьма" карабкается по дереву

Похожий инцидент ранее вызвал переполох в Никарагуа, когда жители Гранады обнаружили, что на крыши их домов падают большие камни. Люди утверждали, что столкнулись с проявлением "Моны Бруха", что привело к массовой истерии.

Напуганные жители сформировали специальный "охотничий" отряд, пытаясь выследить "подозреваемое привидение". Однако, когда "ведьму" загнали в угол, ей оказался местный подросток, который таким образом решил подшутить над горожанами.

Напомним, супруги в Британии нашли в ванной персонажа из легенд, известного как "Бес Линкольна".