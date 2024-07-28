Дивні стуки: міфічна "мавпа-відьма" перелякала місцевих жителів (фото)

Мона Бруха тероризує жителів нікарагуанського міста. Однак спіймати істоту не вдається.

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У Центральній Америці розгортається моторошна історія, де істота з фольклору, відома як "Мона Бруха" або "Мавпа-відьма", сіє хаос серед місцевих жителів. Про це пише британське видання Mirror.

Зазначається, що жителі муніципалітету Діріамбе в Нікарагуа живуть у страху, вважаючи, що їх переслідує представник класичного латиноамериканського фольклору — відьма зі здатністю перетворюватися на червонооку мавпу, щоб у такому вигляді знищувати ворогів.

Житель кварталу Роберто Клементе розповів про свою зустріч із "Моною Бруха". Він почув дивний стукіт у стіну свого будинку, за яким послідував звук чогось, що швидко проноситься через кімнату.

Він також розповів, що сусіди намагалися спіймати відьму, але вона виявилася занадто розумною і не показується, "коли на неї чекають".

"Мавпа-відьма" дереться по дереву

Схожий інцидент раніше викликав переполох у Нікарагуа, коли жителі Гранади виявили, що на дахи їхніх будинків падають великі камені. Люди стверджували, що зіткнулися з проявом "Мони Бруха", що призвело до масової істерії.

Налякані мешканці сформували спеціальний "мисливський" загін, намагаючись вистежити "підозрюваного привида". Однак, коли "відьму" загнали в кут, нею виявився місцевий підліток, який у такий спосіб вирішив пожартувати над городянами.

Нагадаємо, подружжя в Британії знайшло у ванній персонажа з легенд, відомого як "Біс Лінкольна".