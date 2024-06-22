"Це схоже на паранормальний світ Діснея": місцевість у США кишить незрозумілими явищами

Кожен, хто захоче знайти щось своє в Бриджуотерському трикутнику, обов'язково зустріне шукане, кажуть дослідники. І не важливо, чи мріє людина про зустріч із зомбі, іншопланетянином або бігфутом, вона це побачить.

Related video

Так званий "Бріджуотерський трикутник" площею 200 квадратних миль на південному сході Массачусетсу в США є справжнім "рогом достатку" моторошних подій. Повідомлялося про полтергейст, снігову людину, гігантських змій, птеродактилів тощо. Про це пише Dailystar.

Крім того, цей регіон, ймовірно, був місцем появи НЛО, культової діяльності, включно з жертвопринесенням тварин, ритуальних убивств і низки бандитських убивств. У трикутнику є ціла низка історичних місць і пам'яток. На довершення всього, тут є навіть болото, яке нібито було прокляте корінними американцями.

Вважають, що паранормальні явища в "трикутнику" були спричинені конфліктом між англійськими колоністами та корінними американцями в 1670-х роках, що став найкривавішою війною в історії США.

Однак, на думку експертів, які вивчають цей район, дивні події є результатом потужності та енергії місцевості, а не однієї травмувальної події.

"Що б не було тут і що б не складало Трикутник, це те, що було тут завжди", — упевнений Тім Вайсберг, зазначивши, що це місце засмоктує і ним досить легко стати одержимим.

"Це схоже на паранормальний світ Діснея", — додав він.

Трикутник уперше дістав своє прізвисько від криптозоолога з Нової Англії Лорена Коулмена, який визначив його межі, назвавши Рехобот на південному заході, Абінгтон на півночі та Фрітаун на південному сході трьома точками Трикутника.

Фото: Вiкiпедiя

Усередині нього знаходиться ліс зі скелею, де, згідно з легендою, можна побачити привид людини, що сидить на камені зі схрещеними ногами або з витягнутими руками. В університеті Бріджуотера, школі Хорнбайн і лікарні Тонтона, як стверджується, повно привидів, які докучають відвідувачам.

Деякі дослідники намагалися систематизувати всі історії про привидів, особисті розповіді та фольклор, що складають легенду про Бріджуотерський трикутник, однак це виявилося непосильним завданням.

Збирач фольклору Кріс Бальзано, який написав кілька книжок про цей регіон, розповів The Enterprise, що все, що людина захоче бачити в Трикутнику, побачить це, порівнявши його зі "скринькою Пандори".

"Отже, ви захоплюєтеся зомбі? Є історії про зомбі. Якщо вам подобається снігова людина, вона там. Якщо ви любите пакваджі, це буде найкрутіший пакваджі. Якщо вам подобаються привиди, ви це зрозуміли. НЛО, чорний вертоліт — він там", — зазначив ентузіаст.

Нагадаємо, мисливець за монстрами з ірландського графства Донегол відвідав всесвітньо відоме озеро Лох-Несс у Шотландії, де помітив темну чорну постать довжиною близько 6 метрів.