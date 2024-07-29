Рождество в августе: приморский городок всеми силами пытается привлечь туристов (фото)

По улицам города будут ходить артисты городского пантотеатра, везде будут играть рождественские мелодии, а достопримечательности планируют украсить праздничными декорациями.

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Причудливый приморский городок Бридлингтон в Великобритании планирует встретить Рождество в следующем месяце, чтобы показать туристам, что это удивительное место для посещения в праздничный сезон. Об этом пишет Daily Star.

Городской совет планирует провести ряд рождественских мероприятий в "День Бридмаса" 7 августа. Среди них — показ фильма Уилла Феррелла "Эльф", пляжные развлечения, а также праздничные закуски.

По городу будут ходить артисты городского пантотеатра "Джек и бобовый стебель", наземный поезд Бридлингтона будет играть рождественские мелодии, а достопримечательности будут украшены праздничными декорациями.

Член совета директоров Ник Култиш сказал, что, хотя день будет необычным, он все же надеется, что празднование пройдет весело.

"Это, конечно, необычно — привозить Рождество на побережье в разгар лета, но мы очень надеемся, что люди присоединятся к праздничному веселью", — сказал он.

Достопримечательности будут украшены праздничными декорациями Фото: eastriding.gov.uk

Советник Барбара Джефферсон рассказала о целях мероприятия и отметила, что День Бридмаса будет просто потрясающим.

"Это все для того, чтобы прорекламировать множество фантастических событий, которые мы предлагаем во время периода отпусков. Столько всего происходит, что это будет просто потрясающий день. Цель этого мероприятия — показать, что Бридлингтон — это не только летнее место отдыха. Это фантастическое место, куда можно приехать и на Рождество, ведь у нас так много мероприятий и развлечений для жителей и гостей города, включая панто в Спа-центре и Зимний лес в Сьюерби-холле и садах, наземные поезда Санта-Экспресс и праздничные предложения в нашем центре отдыха", — сказала она.

Городу не хватает туристов Фото: Crows Nest Holidays

Бридлингтон имеет смешанные отзывы на TripAdvisor. Один из недавних посетителей оценил старый город приморского города в одну звезду, сказав: "Теперь я понимаю, почему он называется старым городом, никто не хочет туда ходить", а в трехзвездочном отзыве он описан как "немного грустный в настоящее время".

Однако главная туристическая достопримечательность города, RSPB Bempton Cliffs, где обитает около полумиллиона морских птиц, пользуется популярностью у посетителей. В одном из недавних пятизвездочных отзывов ее назвали потрясающей. Главный пляж города, Бридлингтон Саут-Бич, также пользуется популярностью у посетителей.

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