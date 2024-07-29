Різдво в серпні: приморське містечко всіма силами намагається привабити туристів (фото)

Вулицями міста ходитимуть артисти міського пантотеатру, скрізь гратимуть різдвяні мелодії, а пам'ятки планують прикрасити святковими декораціями.

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Химерне приморське містечко Брідлінгтон у Великій Британії планує зустріти Різдво наступного місяця, щоб показати туристам, що це дивовижне місце для відвідування у святковий сезон. Про це пише Daily Star.

Міська рада планує провести низку різдвяних заходів у "День Брідмаса" 7 серпня. Серед них — показ фільму Вілла Феррелла "Ельф", пляжні розваги, а також святкові закуски.

Містом ходитимуть артисти міського пантотеатру "Джек і бобове стебло", наземний потяг Брідлінгтона гратиме різдвяні мелодії, а пам'ятки прикрасять святковими декораціями.

Член ради директорів Нік Култіш сказав, що, хоча день буде незвичним, він все ж сподівається, що святкування пройде весело.

"Це, звичайно, незвично — привозити Різдво на узбережжя в розпал літа, але ми дуже сподіваємося, що люди приєднаються до святкових веселощів", — сказав він.

Пам'ятки будуть прикрашені святковими декораціями Фото: eastriding.gov.uk

Радниця Барбара Джефферсон розповіла про цілі заходу і зазначила, що День Брідмаса буде просто приголомшливим.

"Це все для того, щоб прорекламувати безліч фантастичних подій, які ми пропонуємо під час періоду відпусток. Стільки всього відбувається, що це буде просто приголомшливий день. Мета цього заходу — показати, що Брідлінгтон — це не тільки літнє місце відпочинку. Це фантастичне місце, куди можна приїхати і на Різдво, адже в нас так багато заходів і розваг для мешканців і гостей міста, включно з панто у Спа-центрі та Зимовим лісом у С'юербі-холі й садах, наземними поїздами Санта-Експрес і святковими пропозиціями в нашому відпочинковому центрі", — сказала вона.

Місту не вистачає туристів Фото: Crows Nest Holidays

Брідлінгтон має змішані відгуки на TripAdvisor. Один із недавніх відвідувачів оцінив старе місто приморського міста в одну зірку, сказавши: "Тепер я розумію, чому воно називається старим містом, ніхто не хоче туди ходити", а в тризірковому відгуку його описано як "трохи сумне нині".

Однак головна туристична визначна пам'ятка міста, RSPB Bempton Cliffs, де мешкає близько півмільйона морських птахів, користується популярністю у відвідувачів. В одному з недавніх п'ятизіркових відгуків її назвали приголомшливою. Головний пляж міста, Брідлінгтон Саут-Біч, також користується популярністю у відвідувачів.

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