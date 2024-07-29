Женщина утверждает, что рак вернулся после того, как ей запретили взять в полет собаку

Оксана Киритченко заявила, что ее здоровье ухудшилось после того, как она и ее пожилой муж подверглись необъяснимому уровню жестокого унижения и насмешек со стороны члена экипажа.

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51-летняя Оксана Киритченко из штата Калифорния, у которой рак 4-й стадии находился в стадии ремиссии, утверждает, что болезнь вернулась после ссоры со стюардессой из-за ее животного, оказывающего эмоциональную поддержку. Об этом пишет The Independent.

Женщина утверждает, что ее здоровье ухудшилось после того, как она и ее пожилой муж подверглись необъяснимому уровню жестокого унижения и насмешек со стороны члена экипажа JetBlue, который отказался позволить Пиру, 23-килограммовому французскому бульдогу, сидеть с ними в первом классе.

В результате конфликта самолет был вынужден развернуться и вернуться в терминал, где Киритченков высадили из самолета. В жалобе говорится, что JetBlue нарушила охраняемое федеральным законом право пары на сопровождение их служебного животного во время полета. Адвокат семьи Александр Волков в своем электронном письме подтвердил правильность составления жалобы, но сказал, что не может комментировать судебные разбирательства.

Издание отмечает, что пассажиры авиакомпании садились на борт самолетов с такими животными, как игуаны, павлины, белки, свиньи, утки, индейки, удавы, черепахи, кенгуру, козы и пауки.

Иллюстративное фото Фото: JetBlue

Иск семьи Киритченко связан с отпуском во Флориде, который они провели прошлой осенью. Они заплатили 4 295,60 долларов за два билета первого класса туда и обратно и отправили компании JetBlue требуемую форму для воздушных перевозок служебных животных Министерства транспорта США, указав информацию о ветеринаре, дрессировщике и прививках, говорится в жалобе. Полет из Лос-Анджелеса в Форт-Лодердейл 2 сентября 2023 года прошел без проблем, говорится в жалобе, и Пир всю дорогу счастливо сидел у их ног в дорожной сумке.

"Пара ожидала, что их обратный полет 10 сентября 2023 года будет таким же, но этого не произошло", — говорится в жалобе.

Во время предварительной посадки на рейс член экипажа JetBlue обратился к Киритченкам по поводу Пира, которого не захотели пусть в салон. Петр Кириченко, которому на тот момент был 71 год, имеет тяжелую инвалидность, влияющую на его способность стоять, и несколько скоб в позвоночнике; Оксана Кириченко больна раком четвертой стадии. Но даже после того, как они сообщили о своем состоянии здоровья, агент не предложил им инвалидное кресло и заставил их стоять в течение очень долгого времени.

Иллюстративное фото Фото: JetBlue

После долгого, стрессового ожидания агент JetBlue сообщил семье, что их допустят на борт только в том случае, если один из них откажется от своего места в первом классе и полетит с Пиром в эконом-классе.

"Истцам было необходимо срочно вернуться домой (миссис Кириченко, будучи больной раком, должна была находиться в Лос-Анджелесе для обследования), поэтому они согласились", — говорится в жалобе. "Истцов посадили в самолет: мистер Кириченко — в кресло 1-го класса, а миссис Кириченко — в… эконом-класс с их собакой в дорожной сумке".

Пока самолет выруливал на взлетную полосу, стюардесса передала Оксане сумку "гораздо меньшего размера" и потребовала, чтобы Пир был помещен внутрь.

"Поскольку собака не поместилась, самолету было приказано вернуться в здание аэропорта, а истцов выдворили из самолета", — говорится в жалобе.

Киритченки подали в суд на компанию JetBlue за халатность и нарушение Закона об американцах с ограниченными возможностями. Они требуют возмещения больничных и медицинских расходов, гонорара адвокатам и компенсации ущерба, которую должен определить суд присяжных.

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