От "нечеловеческой" силы до боли в теле: бодибилдер поставил на кон здоровье ради побед

За свою успешную карьеру Ронни Коулман восемь раз подряд завоевывал престижный титул "Мистер Олимпия", а также получил 26 профессиональных титулов IFBB. На пике силы тело и сила спортсмена "были нечеловеческими".

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Бодибилдер Ронни Коулмана из США долгое время был прикован к инвалидному креслу после лечения хронических болей в бедрах, спине и шее. Об этом пишет Daily Star.

Ронни поставил на кон свое тело, чтобы добиться необычайной силы. Но он рассказал об изнурительном лечении, которое он проходил, чтобы справиться с сильной болью. За свою успешную карьеру он восемь раз подряд завоевывал престижный титул "Мистер Олимпия", а также 26 профессиональных титулов IFBB.

По словам чемпиона по тяжелой атлетике Кевина Леврона, на пике своей силы тело и сила Ронни "были нечеловеческими".

"У вас нет шансов выглядеть как он. Это дар Божий. Это дар генетики", — сказал он.

Сейчас мужчина передвигается на инвалидном кресле Фото: instagram.com/ronniecoleman8

Упорные тренировки Ронни на протяжении многих лет наносили вред его телу. В конце концов 61-летний спортсмен, вышедший на пенсию в 2007 году, начал страдать от хронических травм бедер и поясницы, которые настолько обострились, что он едва мог ходить. Впервые здоровье Ронни пошатнулось в 1996 году, когда он вывихнул диск, выполняя приседания. Он совершил ошибку, игнорируя травму в течение почти десяти лет, пока продолжал выступать на соревнованиях, и только после выхода на пенсию в 2007 году он наконец решился на операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска.

С тех пор Ронни выложил миллионы долларов за 13 операций на шее, бедрах и спине. Винты и болты, оставшиеся после операций, сильно ограничили подвижность бывшего спортсмена. Мужчина все еще может стоять, но теперь передвигается на инвалидном кресле.

Чтобы справиться с болью, Ронни проходил сеансы в гипербарической камере Фото: instagram.com/ronniecoleman8

Ронни рассказал, что более двух лет проходил курс лечения стволовыми клетками, чтобы держать боль под контролем. Бывший профессионал каждые четыре месяца ездил в Мексику для инъекций стволовых клеток, которые, по его словам, очень помогли ему. По его словам, подобное лечение вызывало "сильную боль", из-за которой он не мог спать несколько дней. Чтобы справиться с ней, он проходил сеансы в гипербарической камере.

"Еще один раунд и еще один сеанс в гипербарической камере. Вчера я прошел курс лечения стволовыми клетками, а после него всегда прохожу лечение в гипербарической камере", — подписал он свое фото.

Гипербарическая кислородная терапия подразумевает вдыхание чистого кислорода в среде под давлением. Ронни говорит, что эта процедура позволяет ему быстрее оправиться от боли, вызванной лечением стволовыми клетками.

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