Как в хорроре Хичкока: британцы напуганы нашествием чаек, заполонивших свалку (фото)

Оператор одной из британских свалок пытается отпугнуть птиц, имитируя звуки выстрелов, рассказали журналисты. Местные власти получили 140 жалоб на ситуацию, которая уже полгода никак не решается.

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Жители округа на западе Великобритании обеспокоены, что теряют деньги из-за стай чаек, которых привлекает местная свалка. По их мнению, из-за помета и шума уменьшается цена недвижимости. О том, какие меры принимают владельцы мусорного полигона и помогает ли это, рассказали на портале Daily Star.

В округе Хайндберн в Ланкашире на западе Британии расположен большой мусорный полигон. Ежедневно на полигон прилетает стая чаек: по оценкам местных жителей, их около 3 тысяч. В течение дня они кружат над городом, оставляя помет на дорогах, машинах, домах, скверах, и это беспокоит людей, написали журналисты. Гражданам не нравится ситуация, которую они сравнили с хоррором Альфреда Хичкока "Птицы" (фильм о внезапно обезумевших птицах, которые начали убивать людей).

Инцидент в Британии — свалка в Ланкашире Фото: Daily Star

Кадры, опубликованные изданием, показывают большие стаи чаек, которые неустанно летают в небе или садятся рядышком на заборах или крышах. Это зрелище, которое длится с утра и до ночи, беспокоит местных жителей. По их мнению, это уменьшает цену недвижимости и они теряют средства.

На портале написали, что оператором свалки является компания Suez. Она отреагировала на жалобы людей и заверила, что принимает какие-то меры, чтобы отпугнуть птиц. Среди них — громкие звуки, похожие на стрельбу. Однако фото из Ланкашира показывают, что эти меры не эффективны.

Инцидент в Британии — стая чаек в Ланкашире Фото: Daily Star Инцидент в Британии — чайки на заборе в Ланкашире

Журналисты пообщались с местными жителями, чтобы узнать, как они реагируют на ситуацию. 62-летний Гэри Хаф рассказал, что птицы "оккупировали" его двор с 8 ч. до 21 ч. По его оценкам, над ним летала стая из 3 тыс. особей. Они то садились, то взлетали, и он "никогда не видел ничего подобного".

"Птицы только бесятся, выливая свой помет на все, что находится внизу", — заметил Гэри.

59-летняя Шерил Гулдстоун, подруга Хафа, объяснила, что птиц и раньше привлекал местный полигон. Однако в последнее время ситуация обострилась: стало хуже в октябре 2023 года, а особенно — в апреле 2024 года. По ее мнению, чайки могут распространить "птичью чуму" и она беспокоится, что потеряет цену семейная недвижимость стоимостью 200 тыс. фунтов стерлингов.

"Это как в фильме Альфреда Хичкока. Есть визуальное загрязнение, шумовое загрязнение, и люди не могут поверить, что это происходит", — сказала Шерил.

Кроме того, другие местные жители жалуются на помет, который покрывает машины и парки, на пробки, причинами которых становятся стаи. Представительница общины обращалась в органы власти по поводу ситуации, и ей сообщили, что получили уже 140 жалоб. Между тем оператор Suez заверил, что "активно работает над сдерживанием" и "минимизирует их влияние на местность", говорится в статье.

Инцидент в Британии — мусорный полигон в Ланкашире Фото: Daily Star Инцидент в Британии — где расположен мусорный полигон в Ланкашире Фото: Google Maps

Отметим, ранее Фокус рассказывал о проблемах, связанных с мусором. Например, в апреле СМИ сообщили о проблемах с мировыми океанами. Как выяснилось, на дне океана мусора в 100 раз больше, чем на поверхности. Ежегодно там оказывается от 3 до 11 миллионов тонн пластика, и это количество удвоится к 2040 году.

Напоминаем, в Национальном парке Гранд-Каньон США приняли кардинальное решение относительно одноразовой посуды, которой пользовались посетители.