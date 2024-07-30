Як у горорі Гічкока: британці налякані нашестям чайок, які заполонили сміттєзвалище (фото)

Оператор одного з британських сміттєзвалищ намагається відлякати птахів, імітуючи звуки пострілів, розповіли журналісти. Місцева влада отримала 140 скарг на ситуацію, яка вже пів року ніяк не вирішується.

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Жителі округу на заході Великої Британії стурбовані, що втрачають кошти через зграї чайок, яких приваблює місцеве сміттєзвалище. На їхню думку, через послід і шум зменшується ціна нерухомості. Про те, які заходи вживають власники сміттєвого полігону та чи це допомагає, розповіли на порталі Daily Star.

У окрузі Гайндберн у Ланкаширі на заході Британії розташований великий сміттєвий полігон. Щодня на полігон прилітає зграя чайок: за оцінками місцевих жителів, їх близько 3 тисяч. Протягом дня вони кружляють над містом, залишаючи послід на дорогах, машинах, будинках, скверах, і це турбує людей, написали журналісти. Громадянам не подобається ситуація, яку вони порівняли з жахастиком Альфреда Хічкока "Птахи" (фільм про раптово оскаженілих птахів, які почали вбивати людей).

Інцидент у Британії — сміттєзвалище у Ланкаширі Фото: Daily Star

Кадри, опубліковані виданням, показують великі зграї чайок, які невпинно літають у небі або сідають рядочком на парканах чи дахах. Це видовище, яке триває зранку і до ночі, турбує місцевих жителів. На їхню думку, це зменшує ціну нерухомості і вони втрачають кошти.

На порталі написали, що оператором сміттєзвалища є компанія Suez. Вона відреагувала на скарги людей і запевнила, що вживає якихось заходів, щоб відлякати птахів. Серед таких — гучні звуки, схожі на стрілянину. Однак фото з Ланкашира показують, що ці заходи не ефективні.

Інцидент у Британії — зграя чайок у Ланкаширі Фото: Daily Star Інцидент у Британії — чайки на паркані у Ланкаширі

Журналісти поспілкувалися з місцевими жителями, щоб дізнатись, як вони реагують на ситуацію. 62-річний Гері Гаф розповів, що птахи "окупували" його подвір'я з 08:00 до 21:00 год. За його оцінками, над ним літала зграя з 3 тис. осіб. Вони то сідали, то злітали і він "ніколи не бачив нічого подібного".

"Птахи лише шаленіють, виливаючи свій послід на все, що знаходиться внизу", — зауважив Гері.

59-річна Шеріл Гулдстоун, подруга Гафа, пояснила, що птахів і раніше приваблював місцевий полігон. Однак останнім часом ситуація загострилась: стало гірше у жовтні 2023 року, а особливо — у квітні 2024 року. На її думку, чайки можуть поширити "пташину чуму" і вона турбується, що втратить ціну сімейна нерухомість вартістю 200 тис. фунтів стерлінгів.

"Це як у фільмі Альфреда Гічкока. Є візуальне забруднення, шумове забруднення і люди не можуть повірити, що це відбувається", — сказала Шеріл.

Крім того, інші місцеві жителі скаржаться на послід, який вкриває машини та парки, на затори, причинами яких стають зграї. Представниця громади зверталася в органи влади щодо ситуації, де їй повідомили, що отримали вже 140 скарг. Тим часом оператор Suez запевнив, що "активно працює над стримуванням" і "мінімізує їхній вплив на місцевість", ідеться у статті.

Інцидент у Британії — сміттєвий полігон у Ланкаширі Фото: Daily Star Інцидент у Британії — де розташований сміттєвий полігон у Ланкаширі Фото: Google Maps

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про проблеми, пов'язані зі сміттям. Наприклад, у квітні ЗМІ повідомили про негаразди зі світовими океанами. Як з'ясувалось, на дні океану сміття у 100 разів більше, ніж на поверхні. Щороку там опиняється від 3 до 11 мільйонів тонн пластику, і ця кількість подвоїться до 2040 року.

Нагадуємо, у Національному парку Гранд-Каньйон США прийняли кардинальне рішення щодо одноразового посуду, яким користувалися відвідувачі.