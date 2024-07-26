Територія без сміття. Названо парк, який першим у світі відмовиться від одноразових відходів

Попри неймовірну кількість туристів, які щороку відвідують це місце, керівники парку планують відмовитися від одноразових відходів.

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З моменту, як люди винайшли пластик, минуло не так вже й багато років за мірками історії — лише близько 150 років — проте реальність така, що пластикові відходи за цей час встигли буквально заполонити світ. Раніше вчені вже виявили частинки пластику в найглибшій точці океану, у ґрунтових водах, у повітрі й навіть у тілах людей і тварин, пише IFLScience.

У результаті, зусилля вчених по всьому світу сьогодні спрямовані на те, щоб очистити світ від пластикових відходів і скоротити використання одноразового пластику. У спробі розв'язати колосальну проблему зі сміттям у Національному парку Гранд-Каньйон експерти розробили план, згідно з яким його ділянка South Rim стане першою в національному парку США, де використовуватиметься майже повністю багаторазовий посуд.

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Статистика показує, що національні парки відвідує неймовірна кількість людей, внаслідок чого залишається близько 70 мільйонів тонн сміття. Причому 81% цих відходів становить пластик. Експерти зазначають, що величезну кількість відходів справді привозять і залишають туристи, проте частину з них продукують і місцеві продавці їжі.

Щоби впоратися із забрудненням відходів, парк оголосив тендер, у якому попросив придумати інноваційний спосіб скорочення, повторного використання та перероблення використання пластику. У результаті переможці тендеру отримають 400 000 доларів на втілення проєкту на рік.

Переможцем гранту стала спільна робота агентства з повторного використання Upstream Solutions і двох постачальників парку, Delaware North і Xanterra Travel Collection. Разом вони розробили план, згідно з яким у парку використовуватимуть довговічний і багаторазовий харчовий посуд, його очищатимуть і використовуватимуть повторно. Зазначимо, що проєкт, імовірно, стане найбільшим у сфері повторного використання на такій великій території.

Крім того, дослідники зібрали кілька правил у межах ініціативи "Не годуйте сміттєзвалища", які допоможуть зменшити кількість відходів. А саме:

планування і підготовка — розуміння того, які предмети можна використовувати повторно;

онлайн карти та талони замість паперових карт і квитків;

використання свого кухля для кави;

використання своєї пляшки для води;

використання багаторазових сумок.

Раніше Фокус писав про те, що виробники пластику десятиліттями знали, що його перероблення неможливе.