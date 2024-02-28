Велика брехня. Виробники пластику десятиліттями знали, що його перероблення неможливе

Дослідники виявили, що великі виробники пластику понад 30 років знали про те, що його перероблення неможливе технічно й економічно, але продовжували засмічувати Землю.

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Сьогодні пластик став однією з найбільших проблем Землі: мікрочастинки цього матеріалу вчені виявили в органах людей і тварин, а також на найвищих вершинах і в найглибшій точці океану. Ба більше, вчені нещодавно виявили пластик у шарах стародавніх порід, пише Daily Mail.

Однак тепер дослідники з Центру кліматичної чесності (CCI) виявили, що великі виробники пластику роками вводили громадськість в оману щодо перероблення відходів, щоб уникнути втрати доходів.

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У доповіді значиться, виробники усвідомлюють, що деякі види пластмаси неможливо повторно використовувати, однак і все одно змішують з тими, які можна, що істотно ускладнює сортування і робить його дорогим. Дослідники тепер дійшли висновку, що вже понад 30 років компанії знали, що перероблення відходів економічно й технічно недоцільне, вони продовжували просувати перероблення в маркетингових кампаніях.

Дослідники CCI у своїй роботі використовували дані досліджень, а також внутрішні документи співробітників компаній-виробників пластику. Тепер команда заявляє, що документи дають змогу припустити, що виробники пластмас і нафтохімічної промисловості знали про перешкоди в переробленні, а також про те, як пластик насправді впливає на планету загалом.

За словами президента CCI Річарда Вайлса, їхнє з колегами розслідування показує, що компанії знали, як виробництво їхньої продукції впливає на планету, але продовжували її виробляти. Ба більше, вони також використовували для виробництва викопне паливо, від якого вчені закликають відмовитися, щоб не допустити колапсу кліматичної системи.

Незважаючи на те, що VI показав, що переробка не є вирішенням проблеми Фото: Daily Mail

Статистика свідчить про те, що 32% американців сьогодні переробляють відходи, однак проблема полягає в тому, що 72% відходів зрештою все одно опиняються на звалищі, бо фактично не підлягають переробленню.

Викопне паливо є головним інгредієнтом для виробництва пластмас — зазвичай виробники використовують нафту і газ, що лише підвищує рівень токсичності, яка виходить із продукту в міру його розкладання. Це також означає, що ці товари неможливо переробляти в пакування для харчових продуктів або поверхонь, які входять з ними в контакт.

Дослідники зазначають, що колапс у відходах стався в 1950-х роках, коли вперше було створено одноразовий пластик — це гарантувало, що продукцію будуть постійно купувати. За словами провідного автора дослідження, науковця з CCI Девіса Аллена, далі виробники зосередилися на тому, щоб створювати дедалі більше пластику за низьких витрат, який після використання відправлявся в сміття. При цьому компанії-виробники обіцяли громадськості, що пластик можна легко викинути або спалити, щоб утилізувати його.

Інсайдерські записи навіть показали, що компанії були стурбовані тим, що "дуже секретні" плани з переробки відходів стануть надбанням громадськості. Фото: Daily Mail

Уже в 1980-х роках ставлення до одноразового пластику почало трохи змінюватися, коли чиновники вперше заговорили про його заборону. Дослідники виявили, що в цей момент, прагнучи врятувати індустрію, виробники пластику звернулися до його перероблення.

Однак ще в 1986 році Інститут Вінілу (VI), що представляє виробників вінілового пластику, заявив про те, що перероблення, на жаль, не зможе стати постійним рішенням. Тоді дослідники зазначали, що перероблення, по суті, просто відтягує час до того моменту, поки пластик так чи інакше опиниться на звалищі.

У доповіді також ідеться про те, що виробники пластику не тільки знали про всі ризики, але й продовжували наполягати, що їхня продукція підлягає переробленню та не шкодить планеті. Зазначимо, що самі виробники пластмас сказали, що звіт дослідників "вводить в оману" і базується на застарілих технологіях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили новий пластик, виготовлений не з сирої нафти.