Место для вечеринок: "полностью розовый" отель выглядит как дом мечты Барби (фото)

В отеле Nhow Berlin есть коктейль-бар и живописная терраса с видом на реку. Посетители могут даже заказать собственный диджейский пульт в свой номер, что сделает его идеальным местом для частных вечеринок.

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Отель в розовых тонах Nhow Berlin расположен в столице вечеринок Берлине (Германия). Многие люди прозвали гостиницу домом мечты Барби. Об этом пишет The Mirror.

Поклонницы популярного фильма о Барби могут жить в номере, оснащенном всем необходимым для идеального "девичьего путешествия".

В отеле Nhow Berlin есть коктейль-бар и живописная терраса с видом на реку. В гостинице можно даже заказать собственный диджейский пульт в свой номер, что сделает его идеальным местом для частных вечеринок.

"Погрузитесь в мир искусства и музыки на наших концертах, выставках и модных показах. В наших 304 звуконепроницаемых номерах со свежим дизайном есть гитара и клавишные, док-станции для Ipod и телевизоры с плоским экраном", — говорится на странице Nhow Hotel First Choicepage.

В гостинице можно даже заказать собственный диджейский пульт в свой номер Фото: Mirror В отеле 304 звуконепроницаемых номера Фото: Mirror

Издание отмечает, что отдых в отеле может стать идеальным вариантом для женщин на лето. Особенно если молодые люди хотят расслабиться, нуждаясь в отдыхе и релаксации после вечеринки. В таких случаях для гостей есть сауна и спа-салон, оборудованный финской сауной, паровой баней и биосауной.

Расположенный на реке Шпрее, отель находится в идеальном месте для тех, кто хочет исследовать город. Он находится недалеко от таких знаковых достопримечательностей, как мост Обербаумбрюкке, Арена Бадешифф, знаменитая немецкая баня под открытым небом, и театр Ратибор.

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