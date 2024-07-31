Місце для вечірок: "повністю рожевий" готель виглядає як будинок мрії Барбі (фото)

У готелі Nhow Berlin є коктейль-бар і мальовнича тераса з видом на річку. Відвідувачі можуть навіть замовити власний діджейський пульт у свій номер, що зробить його ідеальним місцем для приватних вечірок.

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Готель у рожевих тонах Nhow Berlin розташований у столиці вечірок Берліні (Німеччина). Багато людей прозвали готель будинком мрії Барбі. Про це пише The Mirror.

Шанувальниці популярного фільму про Барбі можуть жити в номері, оснащеному всім необхідним для ідеальної "дівочої подорожі".

У готелі Nhow Berlin є коктейль-бар і мальовнича тераса з видом на річку. У готелі можна навіть замовити власний діджейський пульт у свій номер, що зробить його ідеальним місцем для приватних вечірок.

"Пориньте у світ мистецтва та музики на наших концертах, виставках і модних показах. У наших 304 звуконепроникних номерах зі свіжим дизайном є гітара і клавішні, док-станції для Ipod і телевізори з плоским екраном", — йдеться на сторінці Nhow Hotel First Choicepage.

У готелі можна навіть замовити власний діджейський пульт у свій номер Фото: Mirror У готелі 304 звуконепроникні номери Фото: Mirror

Видання зазначає, що відпочинок у готелі може стати ідеальним варіантом для жінок на літо. Особливо якщо молоді люди хочуть розслабитися, потребуючи відпочинку та релаксації після вечірки. У таких випадках для гостей є сауна та спа-салон, обладнаний фінською сауною, паровою лазнею та біосауною.

Розташований на річці Шпрее, готель розташований в ідеальному місці для тих, хто хоче досліджувати місто. Він розташований недалеко від таких знакових пам'яток, як міст Обербаумбрюкке, Арена Бадешифф, знаменита німецька лазня просто неба, і театр Ратибор.

Раніше Фокус повідомляв, що один із найдорожчих будинків у світі продали зі знижкою в $154 млн. Забудовник Ніл Ніамі купив цю нерухомість 2012 року і планував перетворити її на найдорожчий будинок у світі, проте загруз у боргах і був готовий продати її за зниженою ціною.

Також стало відомо, що 20-річний мер придумав, як збільшити чисельність населення села. Енріке Коллада не отримує зарплату за свою працю і робить усе на благо свого рідного поселення. Хлопець прагне збільшити чисельність населення.