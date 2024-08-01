Молодожены разослали родственникам "приглашение" и попросили их не приходить на свадьбу

Невеста и жених указали в письме, что члены семьи, которые не приглашены на торжественную церемонию, всегда будут в их сердце.

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Молодожены разослали некоторым своим родственникам и друзьям "приглашение", в котором попросили их не приходить на свадьбу, сославшись на очень ограниченный бюджет. Двоюродная сестра невесты поделилась этой историей на Reddit, поинтересовавшись у пользователей сети, что они думают о таком решении.

"У моей двоюродной сестры скоро свадьба — она запланировала небольшое празднование в саду, ведь ограничена в бюджете. Все бы ничего, но молодожены начали рассылать открытки людям, которых не пригласили, отметив, что мы всегда будем в их сердце", — пишет анонимный автор.

Интересно, что это не последний странный шаг, который новоиспеченные супруги сделали перед торжеством. Пара также попросила гостей, которые будут на свадьбе, помочь с организацией праздника.

"У каждого должна была быть своя роль в подготовке к банкету. Отмечалось, что после завершения церемонии они пойдут фотографироваться, а гости будут накрывать столы. Я подумала: "Что?". Они даже не спросили, хочет ли кто-то этим заниматься. Люди будут ехать пять часов на вашу свадьбу, тратить свои деньги на бензин и отель, чтобы бегать и накрывать вам столы? Где уважение, этикет, мораль?" — удивляется обиженная родственница.

Пара также попросила гостей, которые будут на свадьбе, помочь с организацией праздника Фото: Always Personal

Мало того, женщина рассказала, что невеста с женихом раздали поручения даже своим родителям, которые должны были принести торт и рассортировать цветы.

"Они жалуются, что не могли нанять людей для организации из-за финансовых трудностей, но у них было почти два года, чтобы сэкономить деньги. Что они сделали взамен? Поехали путешествовать", — добавила она.

Комментируя этот пост, один из пользователей Reddit написал: "Я всегда ищу отговорки, чтобы не пойти на свадьбу, это был бы для меня джекпот".

Напомним, ранее Фокус писал, что невеста возмутила гостей на свадьбе, установив индивидуальные лимиты на потребление алкогольных напитков. Некоторые из ее друзей и родственников заявили, что такой праздник "никому не нужен".

Кроме того, гости свадьбы раскритиковали жениха за наряд, который он надел на собственную свадьбу, назвав его выбор "отвратительным" и "депрессивным". Кто-то даже пошутил, что невеста, видимо, годами умоляла безынициативного возлюбленного жениться и привела под венец, поставив ультиматум.