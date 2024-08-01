Молодята розіслали родичам "запрошення" й попросили їх не приходити на весілля

Наречена з нареченим написали у листівках, що члени сім’ї, яких не запрошено на урочисту церемонію, завжди будуть в їхньому серці.

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Молодята розіслали деяким своїм родичам та друзям "запрошення", в якому попросили їх не приходити на весілля, пославшись на дуже обмежений бюджет. Двоюрідна сестра нареченої поділилась цією історією на Reddit, поцікавившись у користувачів мережі, що вони думають про таке рішення.

"У моєї двоюрідної сестри скоро весілля — вона запланувала невелике святкування у саду, адже обмежена у бюджеті. Все б нічого, але молодята почали розсилати листівки людям, яких не запросили, зазначивши, що ми завжди будемо в їхньому серці", — пише анонімна авторка.

Цікаво, що це не останній дивний крок, яке новоспечене подружжя зробило перед урочистістю. Пара також попросила гостей, які будуть на весіллі, допомогти з організацією свята.

"В кожного мала бути своя роль у підготовці до бенкету. Зазначалося, що після завершення церемонії вони підуть фотографуватися, а гості накриватимуть столи. Я подумала: "Що?". Вони навіть не запитали, чи хтось хоче цим займатися. Люди їхатимуть п'ять годин на ваше весілля, витрачатимуть свої гроші на бензин і готель, щоб бігати й накривати вам столи? Де повага, етикет, мораль?" — дивується ображена родичка.

Пара також попросила гостей, які будуть на весіллі, допомогти з організацією свята Фото: Always Personal

Мало того, жінка розповіла, що наречена з нареченим роздали доручення навіть своїм батькам, які мали принести торт та посортувати квіти.

"Вони бідкаються, що не могли найняти людей для організації через фінансові труднощі, але у них було майже два роки, щоб заощадити гроші. Що вони зробили натомість? Поїхали подорожувати", — додала вона.

Коментуючи цей пост, один з користувачів Reddit написав: "Я завжди шукаю відмовки, аби не піти на весілля, це був би для мене джекпот".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що наречена обурила гостей на весіллі, встановивши індивідуальні ліміти на споживання алкогольних напоїв. Дехто з її друзів та родичів заявив, що таке свято "нікому не потрібне".

Крім того, гості весілля розкритикували нареченого за вбрання, яке він одягнув на власне весілля, назвавши його вибір "огидним" та "депресивним". Дехто з дотепників навіть пожартував, що наречена, мабуть, роками благала безініціативного коханого одружитися й привела під вінець, поставивши ультиматум.